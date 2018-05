Westworld 2 | finalmente andiamo a Shogunworld

wired

(Di martedì 22 maggio 2018)dasi passa anella puntata che tutti aspettavano e che sancisce una netta impennata dal punto di vista visivo, narrativo e registico: Akane no Mai. D’altronde si sa che il selvaggio West nasce in Oriente. Perché spesso quando parliamo di western parliamo di chanbara, con questa parola in Giappone si identifica un preciso genere narrativo: sono le storie di cappa e spada che hanno spesso come protagonisti samurai, ronin, geishe, ninja e daymio. Sono le leggende della cultura popolare nipponica, i cosiddetti Jidai Geki che sono state raccontati in via orale, nei manga, negli anime e ovviamente nei film, con opere che spaziano dai film di Kurosawa a quelli di serie B pieni di schizzi di sangue ed effetti speciali dozzinali. Il western deve moltissimo al chanbara e Kurosawa, gli deve I magnifici sette e Per un pugno di dollari, come minimo, gli deve la ...