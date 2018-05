West Ham | Pellegrini è il nuovo allenatore Avrà Maresca come vice

Manuel Pellegrini è il nuovo tecnico del West Ham : Manuel Pellegrini è stato ufficializzato nel nuovo ruolo di allenatore del West Ham dopo l’addio di Moyes: ha firmato un triennale Il West Ham ha ufficializzato l’arrivo sulla panchina di Manuel Pellegrini. Cileno, 65 anni, Pellegrini in carriera ha allenato tra gli altri Real Madrid, Manchester City, Villarreal e River Plate. Il nuovo tecnico degli hammers, che prende il posto di David Moyes, ha firmato un contratto triennale. ...

Napoli - luce sul far West ai baretti : 'Era la faida per lo champagne' 45 bottiglie stappate - poi gli spari : Nove giorni dopo , è l'undici novembre del 2017, , un altro fatto di cronaca, solo apparentemente scollegato ma determinante per capire cosa avrebbe poi scatenato la guerra dello champagne: viene ...

Napoli - luce sul far West ai baretti : «Era la faida per lo champagne» 45 bottiglie stappate - poi gli spari : Tutto ruota attorno a quelle 45 bottiglie di champagne aperte da alcuni ragazzi che seggono attorno allo stesso tavolino. Sono inquadrati in un video, che verrà immagazzinato su Instagram,...

West Ham-Manchester United - Pogba-Noble : quando la rissa è davvero comica : "Sembravano due innamorati". Il commento di José Mourinho, in riferimento alla rissa avvenuta nel finale di West Ham-Manchester United, che ha visto come protagonisti Paul Pogba e Mark Noble, dice ...

Premier League : West Ham-United 0-0 - secondo posto assicurato per i Red Devils : Niente reti nell’ultima partita della 37/a e penultima giornata di Premier League, che vedeva di fronte il West Ham e il Manchester United. Il punto a testa cambia nulla nella classifica dei londinesi, già salvi, e garantisce alla squadra di Josè Mourinho, comunque vada domenica prossima, il secondo posto in un campionato dominato però dai cugini del City. Lo United proverà a chiudere in bellezza la stagione nella finale di Fa Cup del 19 ...

Diretta TV e streaming West Ham-Manchester United : La gara che vede gli elvetici opposti ai pari età inglesi, verrà trasmessa in Diretta su UEFA TV e anche in streaming sul sito ufficiale della federazione europea, uefa.com. Piatto forte alle ore 20.

Probabili Formazioni West Ham United-Manchester United - Premier League 10-05-2018 : Le Probabili Formazioni di West Ham United-Manchester United, Premier League 2017/2018, Ore 20.45: Hammers con lo stesso undici del turno precedente; Red Devils ancora senza Lukaku. Nel recupero della 31^giornata di Premier League il Manchester United arriva al London Stadium per affrontare i padroni di casa del West Ham United. Hammers che sono tornati alla vittoria nell’ultimo match contro il Leicester in Premier League, e che ...

Probabili Formazioni West Bromwich Albion-Tottenham - Premier League 05-05-2018 : Le Probabili Formazioni di West Bromwich Albion-Tottenham, Premier League 2017/2018, Ore 16.00: Baggies con la formazione titolare; Spurs con il solito dubbio in difesa. Nel sabato pomeriggio, nel match valevole per la 37^giornata di Premier League, va in scena a The Hawthorns la sfida tra i padroni di casa del West Bromwich Albion e il Tottenham. Baggies che vengono dalla vittoria rimediata ai danni del Newcastle nell’ultimo match ...

Probabili Formazioni West Ham United-Manchester City - Premier League 29-04-2018 : Le Probabili Formazioni di West Ham United-Manchester City, Premier League 2017/2018, Ore 15.15: Negli Hammers rientro dal 1′ per Lanzini; alcuni cambi nei Cityzens. La domenica di Premier League, valevole per la 36^giornata, si apre con il match del London Stadium tra i padroni di casa del West Ham United e il Manchester City. Hammers che vengono dalla brutta sconfitta rimediata nell’ultimo turno di campionato contro ...

Probabili Formazioni Arsenal-West Ham - Premier League 22-04-2018 : Le Probabili Formazioni di Arsenal-West Ham, Premier League 2017/2018, 35^ Giornata ore 14.30: analisi e pronostico della partita. Derby londinese complicato per i Gunners. La sconfitta subita a St.James’ Park contro il Newcastle per 2-1 ha restituito delusione e poca serenità in casa Arsenal, dopo una serie di risultati deludenti in Premier League. Ed è questo motivo per cui che la squadra di Arséne Wenger è chiamata al riscatto nel ...

Premier : West Ham-Stoke City finisce 1-1 : ANSA, - ROMA, 16 APR - Il West Ham United e lo Stoke City hanno pareggiato 1-1, nel posticipo della 34/a giornata della Premier League. Gli ospiti erano andati in vantaggio con Crouch, al 34' del ...

Chelsea West Ham in diretta : formazioni ufficiali e risultato LIVE : formazioni ufficiali Chelsea , 3-4-3, : Courtois; Azpilicueta, Cahill, Rudiger; Moses, Kante, Fabregas, Alonso; Willian, Morata, Hazard. West Ham , 5-3-1-1, : Hart; Zabaleta, Rice, Ogbonna, Cresswell, ...