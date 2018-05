Weekend fuori porta | alla scoperta dell’Adda di Leonardo

laragnatelanews

(Di martedì 22 maggio 2018) Una gitadel fiume Adda permette non solo di conoscere location imnti dal punto di vista storico, visto che furono frequentate dada Vinci, ma anche di entrare in contatto con paesaggi naturali pressoché incontaminati, senza che ciò implichi allontanarsi troppo dcittà. Ecco perché i lombardi non possono fare a meno di conoscere l’Ecomuseo dell’Adda di: non un museo classico, allestito all’interno di un edificio, ma un museo all’aria aperta, che può essere percorso in bici o a piedi e che attraversa le province di Lecco e di Bergamo. Ovviamente il fiume Adda si estende su un territorio molto più ampio, ma è in queste zone cheebbe modo di vivere, di lavorare e di creare. Tra una passeggiata e l’altra, ci si imbatte in canali, in chiuse e in navigli che per diversi secoli hanno garantito ...