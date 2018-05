Week end con temperature estive | ma quando dura?

Gran Premio di Monaco 2018 : Anteprima e Orari del Weekend : Orari Giovedì 24 Maggio Libere 1: 11:00-12:30 , Sky Sport F1 HD, Libere 2: 15:00-16:30 , Sky Sport F1 HD, Sabato 26 Maggio Libere 3: 12:00-13:00 , Sky Sport F1 HD, Qualifiche: 15:00 , Sky Sport F1 HD, Differita integrale alle 19:00 su TV8 Domenica 27 Maggio Gara: 15:10 78 giri 260,286 km , Sky Sport F1 HD, Differita integrale alle 21:00 su TV8 ...

La Festa dell'acqua entra nel vivo con il primo Weekend di eventi : ... torna la Festa 'tradizionale' del gruppo Acos , cui prenderanno parte molte associazioni sportive e di volontariato, con tantissimi eventi sportivi, spettacoli, animazione, giochi e gonfiabili per i ...

Turchia - nel Weekend arrestate 768 persone con l’accusa di terrorismo : Turchia, nel weekend arrestate 768 persone con l’accusa di terrorismo Turchia, nel weekend arrestate 768 persone con l’accusa di terrorismo Continua a leggere L'articolo Turchia, nel weekend arrestate 768 persone con l’accusa di terrorismo proviene da NewsGo.

Allerta meteo e bombe d'acqua - ma dal Weekend arriva il caldo : Quattro metri di neve sul San Bernardo e spazzaneve in azione. Una bomba d'acqua in arrivo su Siena. L'Allerta meteo per rischio meteo-idrogeologico e idraulico per tutta la giornata di oggi in ...

Weekend di test con Jeep ed Europcar : Jeep ed Europcar Italia offrono la possibilità di un long test drive di due giorni, a titolo completamente gratuito, a bordo della Compass, il SUV compatto che ha ridefinito gli standard del segmento coniugando tecnologia intuitiva con le leggendarie capacità off-road del marchio americano. Promossi attraverso la pagina Linkedin di Jeep, sono disponibili 40 long test drive per il Weekend del 26 ...

Volley - Nations League 2018 : l’Italia sfida Brasile - Serbia - Germania. Data - programma - orari e tv del primo Weekend (25-27 maggio) : L’Italia è pronta per fare il proprio esordio della Nations League 2018 di Volley maschile, la nuova competizione internazionale che rende il posto della World League. Gli azzurri debutteranno a Kraljevo (Serbia) nel weekend del 25-27 maggio. I ragazzi del CT Chicco Blengini saranno attesi da un fine settimana da urlo: debutto contro la Germania di Andrea Giani argento agli Europei, poi sfida al Brasile Campione Olimpico e grande chiusura ...

Volley femminile - Nations League 2018 : l’Italia sfida Russia - Corea del Sud - Germania. Data - programma - orari e tv del secondo Weekend (22-24 maggio) : L’Italia è pronta per affrontare la seconda tappa della Nations League 2018 di Volley femminile. Le azzurre, dopo le tre sconfitte maturate a Lincoln, si sono trasferite a Suwon (Corea del Sud) dove dal 22 al 24 maggio affronteranno la fortissima Russia, l’arrembante Germania e le ostiche padrone di casa. Le azzurre proveranno a invertire la rotta e a conquistare il primo successo nella competizione per mantenere vive le speranze di ...

FIFA 18 : Weekend League estesa di un giorno questa settimana : A causa del persistere di alcuni problemi sui servizi Xbox Live EA Sports ha deciso di estendere anche per questa settimana la durata della Weekend League di 24 ore su tutte le console. Il nuovo termine è fissato per martedì 22 maggio alle 9 del mattino, ora italiana Seguici su Instagram! L'articolo FIFA 18: Weekend League estesa di un giorno questa settimana proviene da I Migliori di FIFA.

Box-Office USA : Deadpool 2 vince il Weekend con 125 milioni di dollari! : In tutto il mondo il film Marvel ha raggiunto gli 1.81 miliardi di dollari: è il quarto maggiore incasso globale di sempre. Apre al terzo posto Book Club : la commedia della Paramount ha lavorato di ...

OfferteApp iPad - le app scontate e gratuite del Weekend sullo Store - : Economia iPad v.2.7.4.6, 27/08/10 ' 5.49 ' 10.99 Seconda generazione di Splashtop, l'app per iPad che permette di gestire da remoto i computer Mac e PC. Offre una interfaccia completamente rivista ed ...

Weekend a Sorrento l'ex direttore del Tg4 Emilio Fede : Nonostante la zona brulicasse di turisti provenienti da ogni parte del mondo, Fede non è certo passato inosservato. Soprattutto quando, in tenuta casual con camicia fuori dai pantaloni e maglioncino ...

PAUSA WeekEND. Cosa fare a Roma sabato 19 e domenica 20 maggio : Il riferimento è chiaramente a quella bellezza che copre il mondo e la natura, che San Francesco esaltava e che noi troppo spesso dimentichiamo . La mostra, che non si limita ad un invito ...

Paolo Fox / Oroscopo Weekend 19-20 maggio : difficoltà per Ariete e Pesci - gli altri segni... : Oroscopo del fine settimana di Paolo Fox: analisi segno per segno. Leone molto forte, Bilancia in una grande fase di recupero, Sagittario buone possibilità in questo fine settimana.(Pubblicato il Sat, 19 May 2018 18:48:00 GMT)