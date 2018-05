Wanda Nara | ' Icardi? O rinnova con l' Inter o va via'

Wanda Nara e Icardi in festa per la qualifica dell’Inter : All’Olimpico l’Inter batte 3-2 la Lazio e conquista il quarto posto in classifica e la qualificazione in Champions League. E mentre Mauro Icardi a fine match esulta a Roma con la squadra, Wanda Nara, a Milano con i bambini, non trattiene le urla di gioia davanti alla tv. Poi attende che il marito torni a casa… ed è “fiesta”. Sono incontenibili le urla di gioia di Wanda Nara davanti al maxi schermo. Il marito ha ...

Wanda Nara bacchetta Spalletti : "Perché hai tolto Icardi?" : L 'Inter di Luciano Spalletti stava per compiere un'impresa epica contro la Juventus di Massimiliano Allegri. I nerazzurri, sotto di un gol e di un uomo, con Icardi e l'autorete di Barzagli, provocata ...

Wanda Nara è hot : cena sexy con Icardi e… Zanetti [FOTO] : Wanda Nara sempre più sexy mentre il marito Mauro Icardi pensa all’Inter ed all’obiettivo Champions League. “Dietro una grande donna, un grande uomo”, questa è la frase che scrive Wanda Nara a didascalia della foto che la immortala davanti al marito Mauro Icardi. Lui sta provando a chiuderle al collo un collier prezioso e lei ...

Lo Monaco : 'Mai avrei contrattato con Wanda Nara che a Catania ha fatto solo la moglie' - : 'Sì, volevo presentarmi: sono la manager di Mauro!' ha detto Wanda Nara alla Gazzetta dello Sport. Wanda Nara SOCIAL - Wanda Nara è una delle wags , fidanzate e mogli di calciatori, più attive sui ...

Milan-Inter - lo steward non fa entrare Wanda Nara : reazione esilarante di Ausilio [VIDEO] : Milan-Inter, lo steward non fa entrare Wanda Nara, si sta giocando un derby molto importante per la qualificazione in Champions League. Durante un’intervista di Piero Ausilio a Premium sport, le telecamere hanno pizzicato una scena anomala. La compagna di Mauro Icardi, Wanda Nara, ha avuto seri problemi ad entrare a San Siro. Prima un cambio di ingresso, poi un nuovo controllo, provocando le risate dello stesso Ausilio. #serieapremium Problemi ...

Icardi il dormiglione - a letto nonostante la sveglia : Wanda Nara si vendica sui social [FOTO] : Una sveglia che suona alle 6 del mattino quella di casa Icardi, alla quale però Mauro non dà retta. Wanda Nara, moglie del calciatore dell’Inter, posta infatti lo “stato vegetativo” dell’attaccante nonostante gli impegni lo esortino a svegliarsi. La bella wags sveglia e vigile immortala l’amato tatuato ed accora sonnolento nel letto matrimoniale. L’argentina a didascalia dello scatto nella stanza d’hotel scrive: “la mia sveglia suona tutte ...

Maxi Lopez : Con Wanda Nara rapporti ancora non buoni : MILANO - Ha parlato dei rapporti con la ex moglie, dicendo che ' ancora non sono buoni ', l'attaccante dell'Udinese, Maxi Lopez , nella deposizione di stamattina nel processo milanese a carico di ...

