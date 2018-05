Vulcano Kilauea | si entra in una nuova fase violenta delle eruzioni

Vulcano Kilauea - distruzione e pericolo alle Hawaii : la lava si intensifica - continuano le eruzioni esplosive [FOTO e VIDEO] : 1/12 ...

Hawaii, l'eruzione del vulcano Kilauea sprigiona una nube tossica

Hawaii : la lava del Vulcano Kilauea nell'oceano - allarme fumi tossici : È dallo scorso 3 maggio che l'allerta è alta alle Hawaii dopo che ha cominciato ad eruttare il vulcano Kilauea, tra i più attivi al mondo e uno dei cinque presenti sulla Big Island. Circa 2mila ...

HAWAII, ERUZIONE VULCANO KILAUEA: fiumi di lava e nube tossica, cresce la paura in seguito all'emissione di fumi e gas. Ieri il PRIMO FERITO grave registrato dall'inizio di maggio.

Eruzione Vulcano Kilauea - situazione critica alle Hawaii : la lava raggiunge l’oceano e si aprono nuove fessure distruttive [FOTO e VIDEO] : 1/14 Credit: USGS ...

Hawaii - eruzione del Vulcano Kilauea : la lava raggiunge l’oceano - arriva la nube tossica [GALLERY] : 1/7 Credit: USGS ...

Hawaii : primo ferito grave per l’eruzione del Vulcano Kilauea : Si registra il primo ferito grave nelle Hawaii, dove è in corso da settimane l’eruzione del vulcano Kilauea: l’uomo rimasto ferito era seduto sul balcone della sua abitazione quando uno schizzo di lava lo ha colpito su uno stinco, ha riferito una portavoce del sindaco della contea. Gli “spruzzi di lava” possono raggiungere “il peso di un frigorifero“, ha proseguito. L’eruzione del vulcano Kilauea è in ...

Hawaii : l’eruzione del Vulcano Kilauea è un’incognita - il flusso di lava diventa sempre più veloce [FOTO e VIDEO] : 1/15 ...

Hawaii : nuova esplosione in cima al Vulcano Kilauea - preoccupazione per la qualità dell’aria : nuova esplosione nella notte in cima al vulcano Kilauea, sulla Grande Isola delle Hawaii. La gravità dell’evento non è ancora chiara, ma le autorità stanno esortando i residenti delle aree vicine a restare in case e in allerta per la comunicazione di ulteriori istruzioni. In seguito all’esplosione, ulteriori piogge di cenere potrebbero cadere sull’isola. Le autorità avvisano che il vento potrebbe trasportare la nube di cenere verso sud-ovest. Le ...

Vulcano Kilauea - l’esplosione ha allargato notevolmente il condotto del cratere : la minaccia per altre eruzioni violente resta alta : Dopo l’esplosione di qualche giorno fa sulla cima del Vulcano Kilauea, le immagini radar hanno evidenziato che il condotto del cratere Halemaumau nel quale si è verificata l’esplosione si è notevolmente allargato. Gli esperti del Servizio Geologico americano (USGS) affermano che l’area del condotto era di quasi 5 ettari il 5 maggio. Dopo la recente esplosione, che ha creato un pennacchio di cenere alto oltre 9 km, l’area è di quasi 14 ...

Vulcano Kilauea - l’incubo continua : nuove fessure e nuove evacuazioni - ora la lava è più pericolosa [FOTO e VIDEO] : 1/12 Credit: USGS ...

A seguito dell'esplosione del vulcano Kilauea, alle Hawaii, verificatasi ieri, circa 18mila mascherine sono state distribuite ai residenti di Big Island per proteggersi dalle ceneri: le maschere non sono antigas quindi non proteggono dall'anidride solforosa che se inalata può provocare il soffocamento. Dal cratere ieri si è innalzata una colonna nera alta circa 9 km.

Kilauea: eruzione esplosiva per il vulcano hawaiano

Hawaii - il Vulcano Kilauea fa ancora paura : si temono altre eruzioni - : Sono diventate 21 le crepe che si sono aperte lungo il versante orientale del cratere, che continua a eruttare lava. Stamattina una forte espolsione ha formato una colonna di fumo e cenere che ha ...