Volley | Yoandy Leal alla Lube | l' incredibile palmares dello schiacciatore

Blastingnews

(Di martedì 22 maggio 2018)è ufficialmente un nuovo giocatore dellaCivitanova. Locubano arriva dal Cruzeiro. Con il club brasiliano ha vinto tutto quello che poteva vincere. Il miglior biglietto da visita possibile per la sua prima avventura europea. L'ormai ex giocatore del Sada Cruzeiro veste dal 2015 la maglia della Nazionale brasiliana. A partire dprossima stagione,riabbraccera' Bruno, campione olimpico a Rio de Janeiro con il Brasile. Non accenna a fermarsi il mercato d'oro VIDEO della squadra di Pvolo marchigiana, reduce dal secondo posto nella finale di Champions League contro lo Zenit Kazan, vincitore della quarta edizione consecutivo con il trionfo di quest'anno. La sfida a Perugia e Modena da parte dellaè ufficialmente partita. Le prime parole diClasse 1988 per 201 centimetri,è uno degli schiacciatori più forti in ...