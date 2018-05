Volley – Test match Italia | la soddisfazione del Presidente Cattaneo

Volley – La Nazionale Maschile a Catania per un nuovo test match : i convocati di Blengini : Nazionale Maschile: i convocati per il primo week end di Volleyball Nations League La Nazionale Maschile si è trasferita a Catania dopo il primo test match contro l’Australia disputato ieri pomeriggio a Reggio Calabria. In attesa della seconda gara amichevole in programma questa sera alle ore 20.30 – differita Rai Sport ore 22 -, il Commissario Tecnico Gianlorenzo Blengini ha scelto i 14 atleti che prenderanno parte al primo week di Volleyball ...

Volley - stasera Italia-Australia! Gli azzurri iniziano la stagione in amichevole : senza Zaytsev e Juantorena - si testa il gruppo : Oggi inizia la stagione della Nazionale Italiana di Volley maschile. Dopo una lunga attesa si torna finalmente in campo. Gli azzurri affronteranno l’Australia in un’amichevole al PalaCafiore di Reggio Calabria: grande pubblico per la prima uscita dei ragazzi di Chicco Blengini (domani la replica, sempre contro gli aussies a Catania) che si preparano alla Nations League e soprattutto al Mondiale casalingo. Si tratterà di una partita ...

Volley – Nazionale Maschile : domani a Reggio Calabria il primo test match in vista della Volleyball Nations League : Nazionale Maschile: domani a Reggio Calabria il primo impegno ufficiale contro l’Australia Reggio Calabria. Poco più di 24 ore al primo impegno ufficiale della stagione della Nazionale Maschile. domani, alle ore 18 in diretta Rai Sport, al PalaCalafiore, la formazione di Gianlorenzo Blengini scenderà in campo contro l’Australia nel primo test match in programma nella marcia di avvicinamento alla Volleyball Nations League che per Giannelli e ...

Volley - Chicco Blengini spiega le convocazioni : “Obiettivo Mondiali. Nations League ottimo test ma farò rotazioni” : Chicco Blengini, CT della Nazionale Italiana di Volley maschile, ha reso nota la prima lista per la Nations League che scatterà a fine maggio. Il coach piemontesi ha convocato 26 azzurri, poi dovrà ridurre il gruppo 21 atleti: il nuovo torneo prevede 5 weekend di gare con 15 partite complessive in giro per tutto il mondo, al termine poi inizierà la preparazione per i Mondiali casalinghi. Queste le prime parole rilasciate da Chicco Blengini alla ...

Volley femminile - Europei U17 2018 : l’Italia asfalta l’Olanda e vola in testa al girone - Omoruyi sugli scudi : L’Italia infila la seconda vittoria consecutiva agli Europei U17 di Volley femminile: dopo il successo sulla Romania, le azzurrine hanno letteralmente travolto l’Olanda con un nettissimo 3-0 (25-14; 25-12; 25-12) in appena 60 minuti di gioco. Partita letteralmente dominata e risultato mai in discussione, spiccano i 13 punti del martello Loveth Omoruyi (55% in attacco), 10 punti per Alessia Bolzonetti e 9 per Claudia Consoli. Nelle ...

Volley - Serie A2 : Savallese in testa alla classifica! Battuto il Club Italia 3-1 : Il turno al servizio del centro piemontese produce altri due punti nell'economia bresciana regalando così ben quattro set point, il Club Italia ne annulla due con potenti attacchi , 59% di efficacia ...