Volley | si infiamma il mercato | tutti i grandi colpi | i movimenti | gli acquisti e le

(Di martedì 22 maggio 2018) Ilè letteralmente esploso negli ultimi giorni con alcunida urlo che hannoto l’interesse degli appassionati e dii tifosi. La stagione riservata ai club si è appena conclusa e sta per iniziare la lunga estate delle Nazionali ma è proprio in questo momento che le società allestiscono i roster per la prossima stagione, si costruiscono le rose e si formano le squadre. La SuperLega 2018-2019 sarà letteralmente spettacolare, il massimo campionato italiano dimaschile sarà arricchito da tantissime stelle e ci sarà sicuramente da divertirsi. CIVITANOVA ha annunciato tre rinforzi da urlo anche se ha perso tre uomini importanti. La Lube ha acquistato infatti il palleggiatore Bruninho da Modena, il micidiale schiacciatore cubano Yoandry Leal dal Sada Cruzeiro e l’ottimo libero Fabio Balaso da Padova che però andranno a sostituire ...