“Viviamo già insieme” Bomba gossip di Paola Caruso Chi è Francesco | l’uomo che l’ha

caffeinamagazine

: @SuperFiammetta Cara amica purtroppo noi viviamo troppo poco e i processi storici sono un po più lunghi.Poi si riag… - markgmm : @SuperFiammetta Cara amica purtroppo noi viviamo troppo poco e i processi storici sono un po più lunghi.Poi si riag… - giospaggio : @1_starrynight #Conte ? Cavolo, nemmeno è stato ancora incaricato e già potrebbe uscire un instant-book di barzelle… - Dochollyday2274 : @Miky_born2read ?????? pensa il primo discorso: Signori viviamo in un paese AGGHIAGGIANDE...!!!?????? almeno ci faremmo 4… -

(Di martedì 22 maggio 2018) Stava vivendo un periodo davvero brutto e difficile, ma adessopuò tornare a sorridere: ha finalmente trovato l’amore! Dopo tante delusioni sentimentali, la Bonas di ‘Avanti un altro’ è felice. I due stanno insieme da un paio di mesi ma la storia è stata seria fin da subito, tanto che la coppia ora convive e sogna di sposarsi a breve. Ma chi è? Il nuovo fidanzato diè un imprenditore che si occupa di supermercati. Ha 28 anni ed è calabrese come l’ex concorrente dell’Isola dei Famosi.vive a Montecarlo e per evitare una storia a distanza,ha deciso di andare ad abitare con lui. Laè più grande del ragazzo – ha 33 anni – ma questa minima differenza d’età non sembra un problema. “Per noi la famiglia è importante. Prima di fare un figlio ci sposeremo. Siamo due persone un po’ vecchio stampo”, ha assicurato la ...