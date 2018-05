Virus Nipah in India | 5 morti e quasi 100 persone in quarantena

Virus Nipah : numerosi morti in India - si teme un’epidemia : Sarebbero almeno 9 le vittime in Kerala causate dal Virus Nipah, di cui sarebbero portatori i pipistrelli della frutta: secondo l’Organizzazione Mondiale della Sanità è una delle 8 malattie più pericolose emergenti nel pianeta. Il ministro della Sanità del Kerala ha dichiarato di avere l’intervento del governo centrale per scongiurare una possibile epidemia. Il Virus Nipah è catalogato come Virus RNA (a singolo filamento negativo) ...