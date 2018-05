Vino | 5 vincitori per “Napoli wine challenge” | al via Vitignoitalia

meteoweb.eu

: RT @steviekim222: Words of Wine – Parole di Vino, i vincitori della 5° edizione - VinitalyTour : RT @steviekim222: Words of Wine – Parole di Vino, i vincitori della 5° edizione -

(Di martedì 22 maggio 2018) ‘Cumaro’ Rosso Conero Riserva Docg 2013 (Marche) e ‘Centovie’ Colli Aprutini Igt Pecorino 2016 (Abruzzo), entrambi di Umani Ronchi; ‘Visione’ Irpinia Rosato Doc Feudi di San Gregorio 2017 (Campania); ‘Priezza’ Spumante Metodo Classico Asprinio di Aversa Dop Masseria Campito (Campania); ‘Gemma di Sole’,da uve stramature Ceste (Piemonte). Con il ‘Cumaro’ che si aggiudica anche il premio assoluto come etichetta con punteggio più alto del concorso. Sono i 5 vinidella seconda edizione del ‘NapoliChallenge‘. Il concorso enologico, riservato alle aziende che aderiscono ae realizzato in collaborazione con Luciano PignataroBlog e Doctor, si è concluso dopo una lunga selezione che ha portato a 45 finalisti, selezionati in maniera rigorosamente anonima da una giuria, ...