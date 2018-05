Vicenza | incidente sull' autostrada A31 | auto in fiamme | 4 morti carbonizzati

Incidente sull'A31 in provincia di Vicenza : auto in fiamme - 4 morti | : Tre le vetture coinvolte, che si sono incendiate subito dopo lo scontro. I vigili del fuoco hanno estratto dalle lamiere i corpi carbonizzati

Incidente sull'A31 in provincia di Vicenza : auto in fiamme - 4 morti : Incidente sull'A31 in provincia di Vicenza: auto in fiamme, 4 morti Tre le vetture coinvolte, che si sono incendiate subito dopo lo scontro. I vigili del fuoco hanno estratto dalle lamiere i corpi carbonizzati Parole chiave: ...

Incidente stradale/ Vicenza - schianto in auto : 59enne deceduta - sorella gravissima (5 aprile 2018) : Incidente stradale: le ultime notizie di oggi, 5 aprile 2018, e gli aggiornamenti. A14, tir si ribalta: camionista sbalzato e travolto dalle auto. Code tra Cattolica e Pesaro nella notte(Pubblicato il Thu, 05 Apr 2018 22:32:00 GMT)