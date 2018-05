Viaggio a Cascia | nel Santuario di Santa Rita

meteoweb.eu

: RT @FabioBolzetta: Oggi #SantaRita. Un viaggio tra i suoi luoghi: le api, le rose, la vite. Da #Cascia ???????? - vivilavitam : RT @FabioBolzetta: Oggi #SantaRita. Un viaggio tra i suoi luoghi: le api, le rose, la vite. Da #Cascia ???????? - FabioBolzetta : Oggi #SantaRita. Un viaggio tra i suoi luoghi: le api, le rose, la vite. Da #Cascia ???????? - 99a43db3e4644ff : RT @beltempotv2000: Con @AntoBVentre siamo pronti per iniziare la processione dei pellegrini, un viaggio di preghiere da Roccaporena alla b… -

(Di martedì 22 maggio 2018) Per capire qualcosa in più sulla vita di, è necessario fare un, seppur in questo caso virtuale, a, invasa da migliaia di fedeli e turisti in quanto cuore pulsante di spiritualità. Siamo nella zona più montuosa dell’Umbria, vicino al Parco Nazionale dei Monti Sibillini. E’ qui che questa deliziosa cittadina, rinomata per il suo zafferano, si trova adagiata sinuosamente sul colle Sant’Agostino, stretta nell’abbraccio di alteri rilievi che digradano sino al fiume Corno, affluente del Nera. Tappa imperdibile la Basilica di, consacrata il 18 maggio 1947 ed eletta a basilica nel 55, sotto il pontificato di Pio XII. Edificata grazie agli apporti economici di tanti devoti, sparsi per il mondo, con l’opera incessante della badessa Madre Teresa Fasce, che volle fortemente la sua costruzione per accogliere i devoti delladei casi impossibili, è rivestita ...