Via i murales dei boss Tor Bella Monaca

E' stata rimossa la gigantografia dedicata a Serafino Cordaro che campeggiava sulla facciata del complesso R9 in via Quaglia a Tor Bella Monaca,a Roma. L'uomo venne ucciso a colpi di pistola in un regolamento di conti ed era considerato dagli inquirenti uno dei vertici dello spaccio nella zona insieme ad Antonio Moccia. Cancellato anche il suo murales. Su questo fatto si era espresso il procuratore della Dda Prestipino che aveva ribadito che il non rimuoverli dava prestigio ai criminali. La sindaca Raggi: "Riportata legalità"(Di martedì 22 maggio 2018)

Zazoom Tv - Live Video Breaking News Segui gli aggiornamenti e vedi gli ultimi video su : Via murales