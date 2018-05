Vertice Trump-Kim | possibile rinvio Moon media per salvare il summit

Trump-Kim Jong-un : possibile il rinvio del Vertice : L'atteso incontro tra il presidente Donald Trump e il leader della Corea del Nord, Kim Jong-un, potrebbe slittare. Lo fa sapere il presidente Usa: "E' possibile che non si riesca per il 12 giugno", "se l'incontro non si terrà, si terrà forse più tardi", "a certe condizioni". Trump lo ha detto all'inizio dell'incontro con l'omologo sudcoreano Moon Jae-in, alla Casa Bianca. Ha anche aggiunto di aver notato una differenza di tono da parte di ...

Corea del Nord - a rischio il Vertice Kim-Trump. Il vero motivo? Gli Usa hanno paragonato Pyongyang alla Libia : Dopo settimane di distensione, la Corea del Nord ha messo in forse i prossimi incontri tra diplomatici delle due Coree e il summit? – ?senza precedenti? – ?tra il leader di Pyongyang Kim Jong-un e il presidente Usa Donald Trump previsto per il 12 giugno. I motivi li ha spiegati il primo vice ministro NordCoreano per gli Affari esteri Kim Kye Gwan in un dispaccio riportato dall’agenzia di stampa statale KCNA. Letteralmente: “Se gli ...

Corea Del Nord - a rischio il Vertice con Trump : Si riaccende, seppur lievemente, la tensione tra la Corea Del Nord e la Corea Del Sud a poche settimane dallo storico incontro tra il leader NordCoreano Kim Jong-un e il presidente sudCoreano Moon Jae-in. Per la giornata di domani erano in programma nuove trattative di alto livello tra i due Paesi, ma oggi la Corea Del Nord ha deciso di cancellare l'incontro.Il motivo è presto detto: un'esercitazione militare condotta dalla Corea Del Sud e ...

Corea del Nord - Kim minaccia di far saltare il Vertice con Trump a Singapore : L’incantesimo tra Pyongyang e Washington sembra spezzarsi dopo settimane di idillio. La Corea del Nord ha cancellato i previsti colloqui di oggi con Seul che fanno seguito al vertice dei leader delle Coree del mese scorso e ha minacciato di annullare il summit del 12 giugno a Singapore tra Kim Jong-Un e Donald Trump. Il motivo addotto da Pyongyang ...

Tutto deciso per Vertice Usa-Corea del Nord. Trump : 'faremo un grande accordo' : Con il leader nordcoreano Kim Jong-un 'faremo un grande accordo' per il bene del mondo ha poi aggiunto Trump in un tweet successivo. 'Incontrerò Kim per assicurare un futuro di pace e prosperità al ...

Nord Corea - Vertice Trump-Kim il 12 giugno a Singapore : L’attesissimo vertice tra Donald Trump e il leader NordCoreano Kim Jon-un si terrà a Singapore il 12 giugno. Lo ha annunciato il presidente americano con un tweet in cui ha aggiunto:...