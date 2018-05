Venezuela | Usa minacciano sanzioni economiche e diplomatiche dopo la vittoria di Maduro

Russia : elezioni Venezuela valide - ma Usa hanno interferito in voto : Russia: elezioni Venezuela valide, ma Usa hanno interferito in voto Russia: elezioni Venezuela valide, ma Usa hanno interferito in voto Continua a leggere L'articolo Russia: elezioni Venezuela valide, ma Usa hanno interferito in voto proviene da NewsGo.

Venezuela - RISULTATI ELEZIONI 2018 : HA VINTO MADURO/ Russia - “gli Usa hanno interferito nel voto” : RISULTATI ELEZIONI Presidenziali VENEZUELA 2018: il trionfo di Nicolas MADURO con crollo affluenza. Le opposizioni, che hanno boicottato il voto, accusano il Presidente: "voto illegittimo"(Pubblicato il Mon, 21 May 2018 13:36:00 GMT)

In Venezuela le elezioni farsa per rieleggere Maduro. Gli Usa alzano la voce mentre l'Europa : 'Gli Stati Uniti sono al fianco dei Paesi democratici in tutto il mondo che sostengono i Venezuelani e il loro diritto a eleggere rappresentanti nel corso di elezioni libere ed eque', ha aggiunto. ...

Venezuela - il giallo del “quasi default” di Caracas tra crisi economica e denari congelati dagli Usa : Per il debito Venezuelano sembra avvicinarsi l’ora della verità. Travolto da una drammatica crisi economica il Paese sudamericano vive da mesi nel limbo finanziario di un “quasi default”. I pagamenti delle cedole sono sospesi da novembre, l’agenzia di rating Standard & Poor’s ha dichiarato un default tecnico che però non configura ancora un fallimento generalizzato. In assenza di qualsiasi comunicazione ufficiale, non si capisce infatti se i ...

Tensione Iran-Usa e crisi del Venezuela : così il petrolio è tornato a 70 dollari : La cavalcata dei prezzi del petrolio ai massimi dal 2014 Ad infiammare i prezzi del petrolio c'è anche la situazione di profonda crisi economica in Venezuela, il maggior esportatore al mondo di ...