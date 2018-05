Veneto : a maggioranza approvato pdl che modifica la legge elettorale regionale : Venezia, 22 mag. (AdnKronos) – Il Consiglio regionale del Veneto ha approvato a maggioranza , con 31 voti favorevoli, 13 contrari, 1 astenuto, il Progetto dì legge unificato che modifica la L.R. n. 5/2012 ‘Norme per l’elezione del Presidente della Giunta e del Consiglio regionale ’.Le modifiche introdotte sono innanzitutto di carattere tecnico-giuridico, per conformare l’ordinamento regionale alle evoluzioni del ...

Regione Veneto - Zaia “tradito” dalla sua maggioranza : dopo tre anni abolito il limite dei due mandati per i consiglieri : In Veneto tornano i professionisti della politica, i consiglieri regionali a cui la carica piace così tanto che non la lascerebbero mai, i rappresentanti del popolo che si sono affezionati agli scranni di Palazzo Ferro Fini, al punto da non volerli lasciare neppure dopo due legislature, ovvero dieci anni di mandato. A Venezia, nel corso della piccola maratona per l’approvazione della nuova legge elettorale, gli Zaia-boys, i leghisti in ...