Vela | grande partecipazione e giornata perfetta domenica scorsa per la ' Regata di

Domenica Live/ Barbara D'Urso riVela : al Grande Fratello 15 l'ingresso di una donna e il primo finalista : Domenica Live, anticipazioni e ospiti del nuovo appuntamento di oggi 20 maggio 2018: Loredana Lecciso, Giovanni Ciacci da Barbara D'Urso e tanto Grande Fratello.(Pubblicato il Sun, 20 May 2018 18:38:00 GMT)

Devolver Digital sVela le date della sua "grande e stravagante" conferenza all'E3 2018 : Se vi fosse capitato di seguire la conferenza all'E3 2017 di Devolver Digital, saprete bene come il publisher non è nuovo a stranezze e come ami sorprendere il pubblico in modi decisamente inaspettati. Devolver sarà anche all'E3 2018 con una conferenza, di cui oggi ha svelato date e orari con un comunicato stampa.Il publisher terrà la Big Fancy Press Conference 2018 il 10 giugno alle ore 20 del pacifico, il che significa che in Italia saranno le ...

“RiVelata la frase choc”. Grande Fratello - Luigi Favoloso nella bufera. Barbara d’Urso e la produzione del reality sotto assedio. Reazioni immediate e durissime : La questione scritta sessista sulla maglia di Luigi Mario Favoloso, costatagli l’espulsione dal Grande Fratello ieri sera, sta facendo discutere molto. Cosa sarebbe stato scritto da Favoloso alle 4 del mattino protestando contro la produzione che non gli dava le sigarette? La notizia, rimbalzata già tra gli addetti ai lavori già dalle prime ore del mattino, cita una frase che avrebbe detto Simone Colaiuta agli altri inquilini della casa. ...

Grande Fratello 15 - Nina Moric riVela : "Ho perso un bambino" : Nina Moric e Luigi Mario Favoloso un anno e mezzo fa hanno perso un figlio. La notizia è stata resa nota dai due diretti interessati durante un confronto avvenuto all'interno della Casa del Grande Fratello 15. Fortemente arrabbiata e delusa dal suo (ex?) fidanzato, la modella croata lo ha attaccato: "La cosa che più mi ha ferito è che mi hai detto che da un anno e mezzo non ti do attenzioni. Ma tu ti ricordi cosa è successo un anno e ...

Grande Fratello 2018 si purifica con la squalifica di Luigi Favoloso : la riVelazione di Nina Moric sconvolge tutti : Serata difficile e ricca di colpi di scena quella di ieri sera de Il Grande Fratello 2018 che si è purificato dalla presenza dei "cattivi" della casa ovvero Luigi Favoloso e Mariana. Quest'ultima è uscita sconfitta al televoto da Simone e Danilo mentre per il primo il discorso è stato un po' più complesso. In settimana si è parlato molto di un suo possibile abbandono per via di Nina Moric (mentre altri insinuano che sia stata la produzione a ...

Nina Moric ha perso un figlio che aspettava da Luigi Favoloso : la riVelazione al Grande Fratello : Nina Moric e Luigi Mario Favoloso aspettavano un figlio: la modella ha avuto un aborto spontaneo In quattro anni insieme Nina Moric e Luigi Mario Favoloso hanno condiviso parecchie cose, compresa la perdita di un figlio. Al Grande Fratello la modella croata ha infatti rivelato di aver perso un bambino che aspettava dal fidanzato. In […] L'articolo Nina Moric ha perso un figlio che aspettava da Luigi Favoloso: la rivelazione al Grande ...

Grande Fratello – Nina Moric riVela il perchè della crisi con Favoloso in diretta : “ho perso due figli” : Nina Moric al Grande Fratello 15 rivela un segreto della sua vita: la croata racconta di aver aspettato un figlio da Luigi Favoloso “Non ho perso un figlio, ne ho persi due di figli”: così Nina Moric ha rivelato in diretta al Grande Fratello 15 il segreto che custodiva insieme a Luigi Favoloso. Come ha poi raccontato il gieffino, la coppia appena un anno e mezzo fa aspettava un figlio che non è mai nato. A quattro mesi la gravidanza ...

Grande Fratello 15 - la sconvolgente riVelazione di Simone Coccia Colaiuta : 'Dove ho dormito per anni' - sconcerto nella casa : Tempo di confidenze all'interno della casa del Grande Fratello 15. A lasciarsi andare, nel reality di Barbara D'Urso, è Simone Coccia Colaiuta, fidanzato della piddina Stefania Pezzopane. Simone parla ...

Quanto è alta Stefania Pezzopane? La riVelazione di Simone Coccia al Grande Fratello : Stefania Pezzopane e la sua altezza al centro della curiosità dei coinquilini del Grande Fratello, Simone Coccia rivela la statura della sua amata Stefania Pezzopane e la sua altezza incuriosiscono coloro che l’hanno vista al fianco del fidanzato Simone Coccia, attualmente dentro la casa del Grande Fratello. La relazione che dura da 4 anni tra la Senatrice della Repubblica ed gieffino ha calamitato le curiosità dei telespettatori per la ...

Grande Fratello - Luigi Favoloso riVela cosa è successo con Mariana Falace : il bacio della discordia : Forse perché sente l' eliminazione sempre più vicina, nelle ultime quarantotto ore Luigi Favoloso sta creando un putiferio confermando e smentendo il suo presunto bacio con Mariana Falace avvenuto tra ...

“Lei…”. Grande Fratello - Luigi Favoloso spiazza (ancora) tutti. La riVelazione prima della diretta : Non sarà una puntata scoppiettante, quella del Grande Fratello: di più. Negli ultimi giorni molti sponsor se la sono data a gambe dopo certi episodi avvenuti nella Casa risultati indigesti al pubblico. E poi una nuova (o di più?) eliminazione, le nomination, l’avvicinamento di Alberto e Mariana da approfondire. Insomma, c’è parecchia carne al fuoco. Ma soprattutto c’è lui, Luigi Favoloso, che suo malgrado ultimamente è ...

Grande Fratello 2018 - censurate scene a luci rosse? La riVelazione clamorosa Video : A quanto pare ci sarebbero delle scene a luci rosse avvenute nella casa [Video]del Grande Fratello 2018 che sarebbero state censurate in televisione. Come ben saprete, infatti, quest'anno Mediaset ha scelto di non trasmettere la diretta 24 ore su 24 in chiaro e streaming del reality show condotto da Barbara D'Urso e questa cosa la sanno anche i concorrenti stessi, i quali pare che proprio nel corso delle ore notturne si lascino andare alla ...

“Ecco quant’è alta Stefania Pezzopane”. Grande Fratello - Simone Coccia sVela il mistero : Al Grande Fratello (semi) Nip, uno dei concorrenti che già conoscevamo è Simone Coccia Colaiuta. Fisico scolpito, tatuaggi sparsi per tutto il corpo, un passato nei concorsi di bellezza e, soprattutto, da anni compagno della senatrice Pd Stefania Pezzopane. Li dividono 24 anni e anche per questo motivo la loro storia d’amore è finita sulla bocca di tutti. Lui ne ha 35, lei 57 e ora che lui è al Grande Fratello, la coppia è finita ...

Grande Fratello - Angelo riVela : notte hot con Baye Dame al Lido Carmelita. Poi tocca le parti intime di Filippo : GF15 - Angelo notte di confidenze, nemmeno troppo velate, al Grande Fratello 2018. I ragazzi (soprattutto i maschi) hanno parlato a più riprese dell’astinenza da rapporti sessuali che stanno affrontando dal loro ingresso in casa, e Angelo Sanzio, il Ken italiano, ha svelato di aver vissuto momenti di passione con l’espulso Baye Dame. I concorrenti erano seduti attorno alla tavola per la cena, e la conversazione era decisamente hot. A ...