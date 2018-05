Vasco Rossi | Claudio Golinelli ricoverato per malore Come sta il Gallo? I messaggi

Vasco Rossi - CLAUDIO GOLINELLI RICOVERATO PER MALORE/ Come sta il Gallo? Il ritorno a Roma? : VASCO ROSSI, RICOVERATO il bassista CLAUDIO GOLINELLI: MALORE nel corso delle prove a Udine per il 'Gallo', che salterà le prime date del nuovo tour del Blasco(Pubblicato il Tue, 22 May 2018 20:35:00 GMT)

Vasco Rossi - ricoverato in terapia intensiva il bassista Claudio Golinelli : il messaggio del Blasco su Facebook : “Durante le prove del VascoNonStop a Lignano, il Gallo (Claudio Golinelli) è stato colpito da un improvviso malore e da ieri è ricoverato in terapia intensiva all’Ospedale di Udine“: con queste parole, l’entourage di Vasco dà una notizia che i fan non avrebbero mai voluto leggere. “Il bassista, pertanto, non potrà sicuramente essere presente sul palco per le prime date del tour”, si legge ancora nella nota ...

E' conto alla rovescia per Vasco Rossi : Fan del Blasco pronti per la data zero del nuovo tour Non Stop Live 2018 che partirà proprio dal Friuli . Domenica 27 maggio , a Lignano , allo stadio Teghil sono attes e 27mila persone per una data ...

Ermal Meta e Fabrizio Moro eredi di Vasco Rossi insieme a Ultimo e Caparezza : “Convinti e convincenti” : Chi sono gli eredi di Vasco Rossi? La nuova generazione di cantautori piace molto al rocker di Zocca, che in un'intervista al Quotidiano dell'Abruzzo Il Centro, Vasco Rossi ha indicato i suoi "eredi" musicali. Si tratta del rapper Caparezza, della coppia di cantautori Ermal Meta e Fabrizio Moro e del vincitore delle Nuove proposte di Sanremo Ultimo. In un panorama musicale vasto e piuttosto ibrido qual è quello italiano, Vasco Rossi ha ...

Vasco Rossi : «Rischio portando i miei cambiamenti sul palco - ogni volta è una scommessa» : C’è un “prima” e un “dopo” Modena Park. Il più grande raduno rock della musica italiana, del 1 luglio scorso, è l’inevitabile spartiacque. Che per Vasco vuol dire aver chiuso un ciclo – i suoi primi 40 anni di palco – ed entrare in una nuova dimensione della sua vita artistica. Con ritrovata energia, voglia di mettersi in gioco e di sperimentare. Non è proprio il tipo da sedersi sugli allori e, soprattutto, non ama ripetersi. Forte delle ...

Vasco Rossi risponde agli haters : 'Fermarmi? Non ci penso proprio' : Mondo !! A post shared by Vasco Rossi , @VascoRossi, on May 10, 2018 at 7:33am PDT Tedua: le date del summer tour - LEGGI In riferimento a questo nuovo genere musicale Vasco afferma: 'La ascolto, ma ...

Vasco Rossi non stop : ‘II rock italiano sono io’ : “Il rock italiano sono io“: parole e musica – è proprio il caso di dirlo – sono di Vasco Rossi, che non si nasconde mai e una volta di pù rivendica la paternità di tutto il movimento rock italiano (ammesso e non concesso che ne esista davvero uno). L’artista di Zocca non scende a compromessi e, ricordando anche i suoi vecchi successi e i suoi esordi oltre al maxi evento di Modena dello scorso anno, si dice essere ...