VALENTINA | FIDANZATA VERONICA SATTI La compagna della figlia di Bobby Solo nella casa?

VALENTINA - fidanzata Veronica Satti / Un bacio saffico mette la coppia in crisi? (Grande Fratello 2018) : Valentina, chi è la fidanzata Veronica Satti? La concorrente del Grande Fratello 15 e figlia di Bobby Solo riceverà la sua visita in Casa prima della finale?(Pubblicato il Tue, 22 May 2018 14:42:00 GMT)

Amici 17 - Einar Ortiz incontra la sua fidanzata VALENTINA in diretta (Video) : Einar Ortiz, uno dei cantanti protagonisti del serale della diciassettesima edizione di Amici, il talent show condotto da Maria De Filippi e in onda ogni sabato sera su Canale 5, ha potuto incontrare la sua fidanzata Valentina Ragnoli, durante la sesta puntata del programma andata in onda ieri sera. Per questo sospirato e atteso incontro, Maria De Filippi ha organizzato un piccolo momento imbarazzante per il cantante di origini cubane. ...

Amici 2018 Serale : bacio tra Einar e la fidanzata VALENTINA (video) : Einar bacia la fidanzata nel sesto Serale di Amici 2018 Colpo di scena. Ad Amici 2018 Serale scatta il bacio tra Einar Ortiz e la fidanzata Valentina. Dopo aver letto la lettera che il concorrente della squadra bianca ha scritto per la sua attuale compagna, Maria De Filippi fa una sorpresa al cantante. “Abbiamo pensato di […] L'articolo Amici 2018 Serale: bacio tra Einar e la fidanzata Valentina (video) proviene da Gossip e Tv.

Einar sorpresa al bacio - entra VALENTINA la sua fidanzata : La secondo prova di Amici vede Irama contro Carmen ed Einar . Al termine delle esibizioni Irama resta sul paco accanto a Maria De Filippi . La conduttrice rivela al pubblico che il cantante dei blu ...

L’abbraccio tra Einar Ortiz e la fidanzata VALENTINA al serale : video in Grazie perché e Giudizi universali : Einar Ortiz e la fidanzata Valentina si riabbracciano nel 6° serale di Amici di Maria De Filippi, in diretta su Canale 5 sabato 12 maggio. Einar si esibisce in duetto con Carmen sulle note di Grazie perché di Gianni Morandi. Viene poi invitato da Maria De Filippi a restare al centro del palco, i due si siedono sulle scale che separano il secondo dal primo palco. La conduttrice ricorda che Einar viene spiato costantemente dalle telecamere ...

VALENTINA - fidanzata di Einar / Chi è? La lettera ad Amici 17 poi la sorpresa in studio : Grande sorpresa per Einar: nella nuova puntata del serale di Amici 17 arriva prima la lettera della sua fidanzata Valentina e poi proprio lei. Baci e lacrime in diretta(Pubblicato il Sat, 12 May 2018 23:00:00 GMT)

VALENTINA Verdecchi fidanzata con Zic ad Amici 2018? "Non è come ha detto la maestra" : Valentina Verdecchi e Zic di Amici 2018 sono fidanzati? Se lo chiedono tutti e finalmente è arrivata la risposta della diretta interessata! Erano settimane ormai che tanti si stavano interrogando sulla natura del rapporto tra il cantante e la ballerina della Squadra Bianca, che sono stati eliminati nella puntata da dimenticare di questo Serale, abbiamo provato a riflettere e a ripescare dal contenitore dei ricordi degli episodi che potessero ...

VALENTINA - la fidanzata di Veronica Satti/ Grande Fratello 2018 - la dedica : “Ti aspetto e mi manchi…” : Valentina, la fidanzata di Veronica Satti rompe il silenzio e arriva la dedica per la figlia di Bobby Solo: “Ti aspetto e mi manchi…” (Grande Fratello 2018).(Pubblicato il Wed, 02 May 2018 18:40:00 GMT)

VALENTINA - fidanzata Veronica Satti/ Chi è? Questa sera il confronto al Grande Fratello 15? : Si chiama Valentina la fidanzata Veronica Satti. La figlia di Bobby Solo la incontrerà Questa sera, nella nuova puntata del Grande Fratello 15?(Pubblicato il Mon, 30 Apr 2018 17:01:00 GMT)

VALENTINA/ Chi è la fidanzata di Veronica Satti? Il gesto che mette fine alla relazione (Grande Fratello 2018) : VALENTINA, ch è la fidanzata di Veronica Satti? NLe ha parlato molto nella casa ma ha fatto sorgere un vero e proprio caso attorno al suo cognome. (Grande Fratello 2018)(Pubblicato il Mon, 23 Apr 2018 18:31:00 GMT)

VALENTINA/ Chi è la fidanzata di Veronica Satti? Il mistero sul cognome (Grande Fratello 2018) : Valentina, ch è la fidanzata di Veronica Satti? NLe ha parlato molto nella casa ma ha fatto sorgere un vero e proprio caso attorno al suo cognome. (Grande Fratello 2018)(Pubblicato il Mon, 23 Apr 2018 08:15:00 GMT)

Veronica Satti fidanzata VALENTINA : età - biografia - altezza - lavoro e curiosità : La fidanzata di Veronica Satti si chiama Valentina: il cognome della ragazza non è noto, anche perché sui social network usa un abbreviazione a sostituire il nome completo, in più non appartiene al mondo dello spettacolo - come anche Veronica stessa -. Della fidanzata della figlia di Bobby Solo si è parlato molte altre volte, ancor prima che lei entrasse nella casa del Grande Fratello 2018 (sì, la versione con i personaggi non famosi, pure se ...