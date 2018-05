Vademecum per nominandi ministri | prendete il vostro curiculum e tagliate | tagliate

AFA - figuraccia "Mondiale" : pubblicato un Vademecum per conquistare le russe : Una guida piena di banali cliché, realizzata per la spedizione che andrà a Russia 2018: bufera e copie ritirate

Racket e usura - tanta omertà e poche denunce. Il Viminale presenta un Vademecum per le vittime : Nel 2017 elargiti 18 milioni di risarcimento, il doppio dell'anno precedente. Sicilia e Campania in testa alla speciale classifica

Bambini di Roma : Vademecum per feste di compleanno : Tutti Bambini di Roma sognano di avere una festa di compleanno organizzata in tutti i dettagli, una festa che debba

Bambini sempre più “verdurofobi” : ecco il Vademecum per superare i “no” dei più piccoli a tavola : Cinque porzioni di frutta e verdura al giorno: è questa la quantità consigliata da nutrizionisti ed esperti per una sana e corretta alimentazione. Eppure, ben 2 genitori su 10[1] dichiarano di non riuscire a farne mangiare quotidianamente ai propri figli neanche una porzione, confermando il diffondersi fra i Bambini italiani di una vera e propria “verdurofobia”. Broccoli, carote, spinaci & co, insomma, faticano sempre di più ad entrare nella ...