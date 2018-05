Vaccini | cala il sostegno degli americani 

Vaccini - morbillo : “Da Gennaio l’80% dei casi in Sicilia - Lazio - Calabria e Toscana” : I Vaccini sono uno strumento indispensabile per prevenire le malattie e un mezzo fondamentale per ridurre la disuguaglianza del livello di salute globale. L’immunizzazione rappresenta, infatti, una delle scoperte mediche di maggior successo ed economicamente vantaggiose che nella storia dell’umanita’ ha salvato piu’ vite. Basti pensare che, negli ultimi 50 anni, i Vaccini hanno salvato piu’ di 500 milioni di persone ...