Ustica | la Cassazione ha deciso | “Ministeri devono risarcire Itavia”

Strage Ustica - Cassazione : "Ministeri devono risarcire Itavia" : Dopo 38 anni una sentenza della Cassazione inchioda lo Stato italiano alle proprie responsabilità per la Strage di Ustica. Due ministeri, infatti, dovranno risarcire la compagnia aerea Itavia per i danni subiti a seguito del disastro aereo del 27 giugno 1980, che costò la vita a 77 passeggeri e 4 membri dell'equipaggio. La decisione delle sezioni unite civili della Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso presentato dai ministeri della ...

