Ustica | Cassazione | “Ministero Difesa e Infrastrutture devono risarcire Itavia”

(Di martedì 22 maggio 2018) Un’altra condanna aper lo Stato. Laa sezioni Unite ha confermato la responsabilità dei ministeri die delleper l’abbattimento del DC9 dell’Itavia su. E i giudici della III sezione civile tra qualche mese stabiliranno se 265 milioni di euro bastano o sono troppi perl’Itavia fallita dopo l’abbattimento dell’aereo caduto in mare il 27 giugno 1980 con portandosi via la vita di 81 persone. La suprema corte ha motivato la decisione perché i minsteri hanno omesso “attività di controllo e sorveglianza della complessa e pericolosa situazione venutasi a creare nei cieli di”. A 38 anni dal disastro è uno dei primi punti fermi nell’odissea giudiziaria dei risarcimenti. Il volo I-Tigi partito da Bologna e diretto a Palermo fu colpito da un missile nei cieli italiani non ...