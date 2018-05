Uscita Naruto to Boruto Shinobi Striker ufficiale | data e trailer | annunciati Gaara e

optimaitalia

(Di martedì 22 maggio 2018) Dopo aver svelato ladiper il mercato giapponese, Bandai Namco ha annunciato anche ladi lancio ditosul mercato europeo e nord americano. E non è tutto, il publisher ha svelato finanche l'edizione speciale, i bonus pre order e due nuovi personaggi giocabili:, il Quinto Kazekage del Villaggio della Sabbia, e Deidara, ninja traditore del Villaggio della Roccia nonché membro dell'Organizzazione Alba.toarriverà sui nostri scaffali il 31 agosto 2018 per le piattaforme PS4, Xbox One e PC. Bandai Namco ha svelato la Uzumaki Edition, che includerà come bonus gli abiti di Jiraiya per il proprio ninja avatar e il Season Pass del gioco, che garantirà l'accesso ai 3 DLC Pack previsti per il piano post lancio del gioco. Dulcis in fundo, la fiammante edizione speciale includerà una statuetta che ...