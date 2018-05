USA | riprende slancio l' indice FED di Richmond

USA - la Cia : 'Non riprenderemo gli interrogatori violenti' : Il capo della Cia, Gina Haspel , si impegna a far sì che l'agenzia non riprenda il programma di interrogatori violenti come quello controverso effettuato dopo l'11 settembre . E' quanto emerge dal ...

Ginnastica - il ritorno in gara di Sofia BUSAto : un anno dopo l’infortunio - si riprende a sognare : Dalla rottura del legamento crociato al rientro in gara: ci è volato un anno esatto. Da quel maledetto riscaldamento agli Europei di Cluj-Napoca alla seconda tappa di Serie A al Mediolanum Forum di Milano: questo il viaggio di Sofia Busato, attesa da tutti gli appassionati di Ginnastica artistica, supportata in dodici mesi difficilissimi durante i quali però non ha mai mollato e ha sempre creduto di poter tornare in pedana per togliersi delle ...

Orrore in Germania - il bambino aveva solo 7 anni. I genitori vanno a riprenderlo dopo una giornata fuori casa - ma la porta è chiUSA a chiave. Subito interviene la polizia - poi la tragica scoperta : Una notizia agghiacciante quella che arriva dalla Germania e che sta sconvolgendo l’intero Paese. Si tratta dell’uccisione di bambino di appena 7 anni. È accaduto in Germania dove un bambino è stato trovato morto, apparentemente per strangolamento. Sabato mattina il papà ha rinvenuto il corpicino del figlio in una vasca da bagno. Una morte Subito sospetta e probabilmente provocata da quella persona che doveva accudirlo, ed era anche ...

Iran : pronti a riprendere programma nucleare se USA si ritirano dall'accordo - : "Abbiamo diverse opzioni e tutte queste opzioni sono già pronte, tra le quali ci sono varianti che includono la ripresa delle nostre attività nucleari a un ritmo molto più veloce" ha detto Zarif in un'...

Iran : se USA fuori da accordo riprenderemo programma nucleare : L'Iran è pronto a riprendere in modo "intenso" il programma di arricchimento nucleare se gli Stati Uniti si ritireranno dell'accordo siglato nel 2015 e ulterori "drastiche misure" sono prese in ...

Contrade RagUSA - riprende distribuzione dell'acqua potabile : Si comincerà con la distribuzione di acqua a chi l'ha prenotata il 9 febbraio. C'è infatti un grande arretrato. Interviene il consigliere Morando

Immobiliare USA - riprende la compravendita di case : Teleborsa, - Tornano a salire le compravendite di abitazioni per le quali è stato siglato solo il compromesso, dopo il calo del periodo precedente. Nel mese di febbraio , l'indice pending home sales , ...