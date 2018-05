: Usa revoca legge su controlli a banche - NotizieIN : Usa revoca legge su controlli a banche - CybFeed : #News #Usa revoca legge su controlli a banche - TelevideoRai101 : Usa revoca legge su controlli a banche -

Via libera della Camera Usa alladella stretta regolatoria sullevarata da Obama all'indomani della grande crisi di Wall Street nel 2008. Il provvedimento,approvato con 259 voti a favore e 159 contrari (di cui un solo repubblicano),andrà alla firma di Trump La norma, che era stata approvata dal Senato a marzo, svincola dozzine diregionali Usa dagli stretti obblighi di supervisione della Federal Reserve che restano comunque in vigore per gli istituti più grandi come prevedeva la.(Di mercoledì 23 maggio 2018)