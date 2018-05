Usa | pronti a sanzioni senza precedenti all' Iran

Usa pronti ad imporre sanzioni contro tutti - partner compresi - per l'Iran - : Nelle prossime settimane manderemo task force di esperti nei Paesi di tutto il mondo per discutere le conseguenze delle nostre sanzioni ed ascoltare le reazioni", ha detto Pompeo a Washington.

Mille lupi solitari pronti a colpire gli Usa : Gli Stati Uniti hanno speso l'iperbolica cifra di 2800 miliardi di dollari nella guerra al terrore dopo l'11 Settembre. E l'Fbi ha 1000 dossier su possibili lupi solitari annidati negli Usa, pronti a colpire da un momento all'altro.La spesa per l'antiterrorismo dello scorso anno di 175 miliardi di dollari è stata 11 volte superiore a quella del 2001, quando Al Qaida ha fatto crollare le Torri Gemelle. Negli anni precedenti è risultata anche 16 ...

Intelligenza artificiale : per 6 manager su 10 aziende e lavoratori non sono pronti a Usarla : Dalla logistica (58%), ai servizi finanziari (45%) all’automotive (36%): per un manager su 2 (51%) l’Intelligenza artificiale può creare business e portare vantaggi in diversi ambiti. Tuttavia il 59% dei soggetti monitorati riscontra – nelle aziende e nei lavoratori – una certa impreparazione nell’affrontare le sfide dovute all’avvento delle nuove tecnologie. Le prime si trovano a fare i conti con la riorganizzazione strutturale (34%) e la ...

Le sanzioni Usa mettono Total fuori gioco in Iran - pronti a subentrare i cinesi : MILANO - La Cina è pronta a inserirsi nel vuoto laciato dalle sanzioni americane verso l'Iran, a danno delle compagnie europee. Un caso esemplificativo riguarda il mondo del petrolio. La società ...

Israele - palestinesi pronti a insorgere contro ambasciata Usa a GerUsalemme. Con Trump si schierano 4 Paesi europei : Festeggiamenti, diplomazie e proteste. Una cappa di tensione tra appuntamenti incendiari è calata a Gerusalemme e nei Territori palestinesi, in vista dell’inaugurazione della nuova ambasciata degli Stati Uniti nella città contesa e di una settimana di proteste palestinesi potenzialmente esplosiva. Nella Città Santa oggi migliaia di israeliani e sostenitori dello Stato ebraico provenienti dall’estero marceranno all’insegna di ...

Usa : pronti ad aiutare economia Nordcorea se Kim denuclearizza : Washington, 12 mag. , askanews, Gli Stati Uniti promettono di contribuire alla ricostruzione della disastrata economia della Corea del Nord se il regime di Kim Jong Un rinuncerà al suo arsenale nucleare. 'Se la Corea del Nord intraprende serie azioni per una veloce denuclearizzazione, gli Stati Uniti sono ...

Iran - Berlino : "Rapporti con Usa danneggiati - siamo pronti allo scontro" : Per la Germania, la decisione americana di ritirarsi dall'accordo sul nucleare con l'Iran "è un errore nel lungo periodo"

Iran - Ministro Zarif : “senza accordo nucleare pronti ad arricchire uranio”/ Bruciate bandiere Usa in piazza : accordo nucleare Iran: Ministro Esteri Zarif, "se salta l'intesa pronti ad arricchire uranio in dosi massiccie". Rivolta e bandiere Usa Bruciate in piazza a Teheran: le ultime novità(Pubblicato il Fri, 11 May 2018 16:34:00 GMT)

Iran - bruciate bandiere Usa nelle piazze. Il ministro degli Esteri Zarif 'Pronti ad arricchire l uranio' : Il ministro dell'economia Le Maire , riferendosi anche al trema dei dazi, ha detto questa mattina che 'l'Europa non può essere un vassallo degli Usa'. Il suo governo si prepara a proporre a tutta l'...

L'Iran minaccia : "Pronti ad arricchire l'uranio su scala industriale". Bandiere Usa in fiamme nelle piazze di Teheran : L'Iran è pronto a riprendere l'arricchimento dell'uranio su "scala industriale" se l'accordo internazionale sul nucleare dovesse decadere. Lo ha detto il ministro degli Esteri iraniano Mohammad Javad Zarif, come riporta la Cnn. Zarif ha spiegato che tenterà di salvare l'accordo attraverso consultazioni con i partner internazionali, ma allo stesso tempo Teheran si sta preparando a riprendere il programma nucleare. In una nota del ...

Usa - pronti i test sulla cannabis terapeutica nei bimbi con autismo : cannabis contro l’autismo? Per scoprirlo alcuni team statunitensi avvieranno degli studi clinici ad hoc. L’Università della California a San Diego ha annunciato che intende lanciare un trial il prossimo anno, mentre altri due partiranno alla New York University, al Montefiore Medical Center e al Shaare Zedek Medical Center a Gerusalemme. “C’è un enorme utilizzo della cannabis, perché 29 stati americani e il District of ...