Uomini e donne | Puntata 22 maggio 2018 | Anticipazioni | Diretta ore 14 45

Uomini E DONNE / La pioggia e le lacrime scombussolano Gemma Galgani (Trono Over) : UOMINI e DONNE, anticipazioni trono Over. Gemma Galgani ha fatto la sua scelta: continuare a frequentare Marco Cappagli o lasciarlo ancora per Giorgio Manetti?(Pubblicato il Tue, 22 May 2018 12:05:00 GMT)

Diretta 'Uomini e donne' oggi 22 maggio : la proposta clamorosa di Lorenzo a Sara : oggi 22 maggio 2018 va in onda un'altra puntata di Uomini e donne. L'attenzione dovrebbe focalizzarsi sul trono classico, in particolar modo in quello di Sara Affi Fella. La tronista, oggi avrebbe dovuto registrare la puntata con la scelta finale. Ma qualcosa è cambiato e la registrazione decisiva è saltata. Per quanto riguarda la puntata odierna, stando alle anticipazioni ufficiali, in studio vedremo entrare Luigi Mastroianni e Lorenzo ...

Anticipazioni Uomini e donne oggi 22 maggio : in onda il trono classico? DIRETTA : oggi pomeriggio alle 14.45 è in programma una nuova puntata di Uomini e donne su Canale 5. Le Anticipazioni di queste ore rivelano che al momento non si sa ancora quale trono verrà trasmesso. Andrà in onda la nuova puntata del trono over oppure rivedremo in scena i due tronisti rimasti in carica? Noi seguiremo la puntata in DIRETTA: seguiteci per tutti gli aggiornamenti in tempo reale. oggi nuova puntata di Uomini e donne in DIRETTA: ritorna il ...

Francesco Arca : le confessioni dell’ex tronista di Uomini e Donne! : Francesco Arca, oggi attore di diverse fiction, ricorda con ironia e divertimento il periodo trascorso a Uomini e Donne, ma non rinnega nulla e afferma di essere una persona semplice, senza troppe pretese. Felice e sorridente con la sua dolce metà, è proprio alla famosa trasmissione che deve il suo incontro con la compagna Irene Capuano! Scopriamo di più! Papà per la seconda volta da qualche mese, Francesco Arca confessa di essere felice con i ...

Uomini e Donne/ Sara Affi Fella "a confronto" con Nilufar e Gemma Galgani : record in arrivo? (Trono Classico) : Uomini e Donne, anticipazioni trono classico. Sara Affi Fella pronta a fare la sua scelta: supererà gli ascolti di Nilufar Addati e di Gemma Galgani?(Pubblicato il Tue, 22 May 2018 07:35:00 GMT)

Riccardo e Ida di Uomini e Donne - mai visti così : le foto ‘intime’ che fanno impazzire i fan : Uomini e Donne, ma come procede la storia d’amore di Riccardo Guarnieri e Ida Platano? Come vanno le cose tra i ‘nuovi Giorgio e Gemma’ del trono over dopo la scelta, avvenuta un paio di settimane fa? La coppia ha lasciato il programma di Maria De Filippi da pochissimo, con un colpo di scena che ha letteralmente fatto sciogliere il pubblico perché, dopo circa tre mesi di frequentazione e non senza ‘intoppi’, ...

Uomini e Donne : Chicco Nalli - che stoccate a Giorgio Manetti : la verità su Tina Video : Giorgio Manetti è tornato nuovamente al centro delle polemiche nel corso della puntata del 21 maggio del trono over di Uomini e Donne. Il cavaliere è stato contestato per essersi inserito nella relazione tra Gemma Galgani [Video] e Marco Cappagli. Angela ha rimproverato al ‘gabbiano’ di avere un rapporto ambiguo. “Non dovevi fare quella uscita, finisci per illudere Gemma”. In questi anni il fiorentino ha fatto parlare di sé anche per il buon ...

Uomini e Donne oggi - Gemma e Marco : 'Voglio andare via' Video : Nella puntata di oggi di Uomini e Donne, Gemma e Marco hanno abbandonato lo studio per un chiarimento, dopo l'intervento di Giorgio che ha scombussolato gli equilibri per l'ennesima volta. Intanto Sossio ed Ursula non convincono il pubblico, sono gia' d'accordo? Ecco tutto quello che è successo. oggi Uomini e Donne: Sossio e Ursula sono gia' d'accordo? Il mistero dei telefonini Si prosegue con la seconda parte del Trono Over di Uomini e ...

Riassunto della puntata del Trono Over di Uomini e Donne del 21/05 : La puntata di oggi di Uomini e Donne si apre con Sossio; nella scorsa puntata il calciatore e Ursula erano stati fortemente criticati da Gianni e Tina sicuri che tra i due ci fosse più di un’intesa e per poter smentire questi dubbi gli era stato chiesto di mostrare i cellulari. Sossio non aveva accettato mentre Ursula, prima titubante, aveva deciso di parlare con la redazione. Oggi Sossio continua a mantenere la sua posizione e si oppone ...

Uomini e Donne - Giorgio Alfieri e Martina Luciani di nuovo insieme su Instagram : Giorgio Alfieri e Martina Luciani, due fra i protagonisti più amati di Uomini e Donne, tornano insieme su Instagram. Era il 2006 quando la giovane romana stregò il calciatore partecipando al programma di Maria De Filippi. La loro storia d’amore emozionò milioni di italiani e ancora oggi in tanti li ricordano con affetto. La coppia si è riunita in questi giorni in occasione della comunione di Asia, la figlia nata dalla loro relazione. La ...

Uomini e Donne : annullata la scelta di Sara Affi Fella : Sara Affi Fella di Uomini e Donne: cancellata la scelta Questa settimana Sara Affi Fella di Uomini e Donne avrebbe dovuto scegliere. Tuttavia, proprio poco fa, il blog IlVicolodelleNews.it ha rivelato, che la scelta è stata inspiegabilmente annullata. Una notizia, che ovviamente ha già creato molto rumore sui social. Per quale motivo la scelta di Sara Affi Fella di Uomini e Donne è stata annullata? Come detto pocanzi non è dato saperlo, ma il ...

Uomini e Donne - Giordano e Nilufar inseparabili : la dedica d’amore di lui : Uomini e Donne, Giordano e Nilufar sono tornati sui social network: la dedica dell’ex corteggiatore Giordano e Nilufar sono inseparabili dopo la scelta a Uomini e Donne. I due non hanno trascorso neppure un giorno lontani e sono più che mai complici e affiatati. A una settimana dall’inizio della loro relazione, Nilufar e Giordano sono […] L'articolo Uomini e Donne, Giordano e Nilufar inseparabili: la dedica d’amore di lui ...