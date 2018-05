Uomini e donne | la prima dedica social di Giordano a Nilufar

Anticipazioni Uomini e donne 23 maggio : in onda la scelta di Sara? Video : Oggi pomeriggio alle 14.45 è in programma una nuova puntata [Video]di Uomini e donne su Canale 5. Le Anticipazioni di queste ore rivelano che al momento non si sa ancora quale trono verra' trasmesso. Andra' in onda la nuova puntata del trono over oppure rivedremo in scena i due tronisti rimasti in carica? Noi remo la puntata in diretta: teci per tutti gli aggiornamenti in tempo reale. Anticipazioni Uomini e donne 23 maggio: ci sara' la scelta di ...

Uomini e Donne – La scelta (anomala) di Mariano : il tronista sceglie sorprendendo tutti : Mariano Catanzaro ha portato a termine il suo percorso a Uomini e Donne, dopo le segnalazioni il tronista ha fatto una scelta non convenzionale Mariano Catanzaro ha scelto. Anche se non ci si aspettava un ‘lieto fine’ del percorso del tronista, il napoletano ha preferito Valentina Pivati a Eleonora Fortini. Dopo le segnalazioni giunte al programma di Maria De Filippi, il percorso all’interno della trasmissione di Mariano si era ...

Uomini e Donne : la scelta di SARA AFFI FELLA quando verrà registrata? : Il trono di SARA AFFI FELLA a Uomini e Donne è ormai agli sgoccioli: nel corso della registrazione della scelta di Nilufar Addati (avvenuta martedì 15 maggio), l’ex partecipante di Temptation Island ha infatti annunciato di aver finalmente deciso con chi vuole stare tra Lorenzo Riccardi e Luigi Mastroianni; da quel momento non sono però emerse delle anticipazioni su eventuali puntate registrate nei giorni scorsi… Cerchiamo quindi di ...

GIULIA DE LELLIS/ Uomini e Donne - ama ancora Andrea Damante? Le lacrime sono un chiaro indizio : GIULIA De LELLIS ha versato lacrime nell'ultima puntata di Uomini e Donne assistendo alla scelta di Nilufar Addati: è l'indizio del suo amore, ancora molto forte, per Andrea Damante?(Pubblicato il Tue, 22 May 2018 14:20:00 GMT)

“Che bugiardo!”. Trono over di Uomini e Donne : la vip contro Marco - corteggiatore di Gemma Galgani : Sembra (lo ripetiamo: sembra) che Gemma Galgani si sia lasciata alle spalle Giorgio Manetti. Non che manchino discussioni e ripicche tra i due ex in studio, al Trono over di Uomini e Donne, ma da quando è arrivato a farle la corte Marco, pare sia concentrata su questa nuova frequentazione. Si chiama Marco Cappagli il pretendente della dama più famosa della storia del programma e si è presentato così: ‘Mi chiamo Marco vengo da ...

Nicolò Brigante e Virginia Stablum / Uomini e donne : "Lei la donna che voglio sposare" : Nicolò Brigante e Virginia Stablum, l'amore nato a Uomini e donne diventa ogni giorno più forte: la scelta, la convivenza e i progetti per il futuro insieme.(Pubblicato il Tue, 22 May 2018 13:45:00 GMT)

Uomini e Donne oggi : Sara piange - l’annuncio a Luigi e Lorenzo : oggi Uomini e Donne: Sara Affi Fella pronta a scegliere tra Luigi e Lorenzo Il Trono Classico torna a regalare grandissime sorprese ed emozioni. Dopo la scelta di Nilufar, si sta avvicinando il turno di Sara e Mariano. La giovanissima Affi Fella continua a portare in esterna entrambi i corteggiatori, Luigi e Lorenzo. Con tutti […] L'articolo Uomini e Donne oggi: Sara piange, l’annuncio a Luigi e Lorenzo proviene da Gossip e Tv.