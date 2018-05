Uomini e Donne | Giulia De Lellis piange | frecciatina ad Andrea

Uomini e Donne - Mariano Catanzaro ha scelto Valentina Pivati : Oggi, a sorpresa, è andata in onda la puntata con la scelta di Mariano Catanzaro, uno dei tronisti di questa seconda parte di edizione di Uomini e Donne, il programma condotto da Maria De Filippi e in onda su Canale 5, che sta giungendo al termine. Il trono dell'ex corteggiatore di Valentina Dallari e Desirée Popper aveva preso una brutta piega nelle ultime puntate.prosegui la letturaUomini e Donne, Mariano Catanzaro ha scelto Valentina ...

GIULIA DE LELLIS/ Uomini e Donne - duro attacco a Mariano Catanzaro : critiche anche per Valentina : GIULIA De LELLIS, scontro con Mariano Catanzaro nella puntata di Uomini e Donne: l'ex corteggiatrice si scaglia contro il tronista napoletano per il suo atteggiamento.(Pubblicato il Tue, 22 May 2018 16:35:00 GMT)

Uomini e Donne : Mariano Catanzaro ha scelto Valentina : Mariano abbandona Uomini e Donne e sceglie Valentina Colpo di scena al termine della puntata odierna di Uomini e Donne. Infatti poco fa, nella trasmissione pomeridiana di Maria De Filippi, il tronista Mariano Catanzaro ha effettuato la sua scelta. Il giovane ha deciso di proseguire la conoscenza al di fuori degli studi Elios con Valentina la quale, dopo dubbi e tentennamenti, si è convinta e le ha detto di sì. Tutto ciò è avvenuto dopo una ...

Uomini e Donne gossip : Giulia De Lellis attacca Mariano : Uomini e Donne gossip, Giulia De Lellis dura contro Mariano Catanzaro A Uomini e Donne, in studio si schierano tutti contro Mariano Catanzaro, in particolare Giulia De Lellis. Quest’ultima, ospite in puntate, dichiara di essere chiaramente contro il comportamento del tronista. L’ex fidanzata di Andrea Damante afferma che il napoletano dovrebbe ringraziare di avere due […] L'articolo Uomini e Donne gossip: Giulia De Lellis ...

Mariano Catanzaro ha scelto Valentina : sorpresa a Uomini e Donne : Mariano Catanzaro ha scelto Valentina a Uomini e Donne Mariano Catanzaro ha scelto Valentina a Uomini e Donne. Dopo numerose critiche e accuse in studio, l’ormai ex tronista ha deciso di fare una scelta prima di perdere la ragazza per sempre. Insieme a Eleonora, la Pivati ha pensato bene di lasciare lo studio. Mariano, dopo […] L'articolo Mariano Catanzaro ha scelto Valentina: sorpresa a Uomini e Donne proviene da Gossip e Tv.

Uomini e donne - la prima dedica social di Giordano a Nilufar : “Nonostante tutti i nonostante, sei mia”. Giordano Mazzocchi su Instagram fa la prima dedica a Nilufar Addati QUI( chi è), che lo ha recentemente scelto a Uomini e donne come partner. Malgrado il loro percorso all’interno del dating show condotto da Maria De Filippi sia stato contraddistinto da alti e numerosi bassi, alla fine la tronista ha deciso di seguire il suo cuore e uscire dal programma mano nella mano con lui. ...

Anticipazioni Uomini e donne 23 maggio : in onda la scelta di Sara? Video : Oggi pomeriggio alle 14.45 è in programma una nuova puntata [Video]di Uomini e donne su Canale 5. Le Anticipazioni di queste ore rivelano che al momento non si sa ancora quale trono verra' trasmesso. Andra' in onda la nuova puntata del trono over oppure rivedremo in scena i due tronisti rimasti in carica? Noi remo la puntata in diretta: teci per tutti gli aggiornamenti in tempo reale. Anticipazioni Uomini e donne 23 maggio: ci sara' la scelta di ...

Registrazione Uomini e donne oggi - la scelta di Sara : ecco cos'è successo Video : Il pubblico di Uomini e donne attendeva con trepidazione la Registrazione della nuova puntata del trono classico [Video] di questa settimana in programma questo martedì 22 maggio 2018. Tutto era pronto per l'attesa Registrazione della scelta, durante la quale avremmo visto che Sara si sarebbe congedata dalla trasmissione rivelando così il nome del corteggiatore favorito ma purtroppo non Sara' così. Annullata la Registrazione di Uomini e donne di ...

Uomini e Donne – La scelta (anomala) di Mariano : il tronista sceglie sorprendendo tutti : Mariano Catanzaro ha portato a termine il suo percorso a Uomini e Donne, dopo le segnalazioni il tronista ha fatto una scelta non convenzionale Mariano Catanzaro ha scelto. Anche se non ci si aspettava un ‘lieto fine’ del percorso del tronista, il napoletano ha preferito Valentina Pivati a Eleonora Fortini. Dopo le segnalazioni giunte al programma di Maria De Filippi, il percorso all’interno della trasmissione di Mariano si era ...

Uomini e donne | Puntata 22 maggio 2018 : Mariano sceglie Valentina! : [live_placement] Uomini e donne è un programma condotto da Maria De Filippi, in onda da lunedì a venerdì su Canale 5, a partire dalle ore 14:45.Nel people show di Maria De Filippi, si alternano, come di consueto, il Trono Classico e il Trono Over.prosegui la letturaUomini e donne | Puntata 22 maggio 2018: Mariano sceglie Valentina! pubblicato su Gossipblog.it 22 maggio 2018 15:55.

Giulia De Lellis/ Uomini e Donne - scontro con Mariano Catanzaro : il pubblico la vuole "nuova opinionista" : Giulia De Lellis ha versato lacrime nell'ultima puntata di Uomini e Donne assistendo alla scelta di Nilufar Addati: è l'indizio del suo amore, ancora molto forte, per Andrea Damante?(Pubblicato il Tue, 22 May 2018 15:50:00 GMT)

MARIANO CATANZARO LASCIA IL TRONO?/ Uomini e Donne - Giulia De Lellis lo accusa : "Ma è pazzo - ringraziasse!" : MARIANO CATANZARO non rispetta le regole di Uomini e Donne e dopo l'ultima segnalazione, le sue corteggiatrici hanno abbandonato lo studio. Ecco le reazioni di Eleonora e Valentina(Pubblicato il Tue, 22 May 2018 15:30:00 GMT)

LA SCELTA DI SARA AFFI FELLA È LORENZO O LUIGI?/ Uomini e Donne - l'ansia dei corteggiatori prima della fine : Sembra che la tronista SARA AFFI FELLA sia pronta per la SCELTA. Tutte le anticipazioni sulla puntata di oggi e un'importante decisione. Chi sceglierà tra Luigi e LORENZO?(Pubblicato il Tue, 22 May 2018 15:15:00 GMT)

Uomini e Donne : la scelta di SARA AFFI FELLA quando verrà registrata? : Il trono di SARA AFFI FELLA a Uomini e Donne è ormai agli sgoccioli: nel corso della registrazione della scelta di Nilufar Addati (avvenuta martedì 15 maggio), l’ex partecipante di Temptation Island ha infatti annunciato di aver finalmente deciso con chi vuole stare tra Lorenzo Riccardi e Luigi Mastroianni; da quel momento non sono però emerse delle anticipazioni su eventuali puntate registrate nei giorni scorsi… Cerchiamo quindi di ...