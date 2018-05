Uno degli autori de Il trono di spade svela dove sarebbe dovuto comparire Spettro nella

Ramadan nell'era degli smartphone - il digiUno tra app e social - : nell'era degli smartphone, anche il Ramadan cambia volto e si adegua a social network e nuove tecnologie.

Michele Ainis : 'A guidare il governo Lega-M5s deve essere Uno degli autori del contratto' : 'Questo contratto è un programma di governo , quindi per rispettare la Costituzione il presidente del Consiglio dovrà essere uno di coloro che l'hanno scritto '. Michele Ainis , costituzionalista e ...

Il delitto del Canaro/ Uno degli omicidi più efferati della cronaca romana - cosa è successo? - Chi l'ha visto? - : Il delitto del Canaro, uno degli omicidi più efferati della cronaca romana torna protagonista in televisione. cosa è successo? , Chi l'ha visto?,

Il delitto del Canaro/ Uno degli omicidi più efferati della cronaca romana - cosa è successo? (Chi l'ha visto?) : Il delitto del Canaro, uno degli omicidi più efferati della cronaca romana torna protagonista in televisione. cosa è successo davvero con la morte di Giancarlo Ricci? (Chi l'ha visto?)(Pubblicato il Wed, 16 May 2018 11:05:00 GMT)

Sesso con ragazzini vicino allo stadio San Nicola - Uno degli arrestati si difende : 'Non sapevo fossero minorenni' : Approfondimenti Prostituzione minorile al San Nicola, arrestati tre incensurati: 'Bambini procacciati con i social network' 11 maggio 2018 'Non sapevo che fossero minorenni': è la tesi difensiva ...

Turista inglese stuprata in hotel - licenziato Uno degli indagati : META - 'Piena vicinanza e e profonda solidarietà nei confronti della vittima': a esprimere questi sentimenti sono i vertici dell'hotel Alimuri in cui, stando alle ipotesi formulate dalla Procura di ...

Incidente in acciaieria - Uno degli operai feriti : “Ho visto colleghi completamente bruciati” : Simone Vivian, 34 anni, lavora alle Acciaierie Venete da quando ne aveva 21, per conto di una società esterna, la Hayama Tech Service, che fornisce manodopera alla fabbrica. È uno dei feriti dell’Incidente di domenica, ma fortunatamente le sue condizioni non sono gravi ed è stato già dimesso: “Mi sento miracolato”.Continua a leggere

Grande Fratello 15 - frana tutto : 'Questi li sequestriamo' - blitz della produzione - Uno degli autori entra nella casa : Al Grande Fratello 15 frana tutto: la fuga degli sponsor dal reality giudicato troppo trash e scorretto prosegue, e giorno dopo giorno si aggiungono i brand che hanno deciso di dissociarsi dallo show di Barbara D'Urso e ritirare i propri prodotti dalla casa. Un brutto guaio, per Mediaset, che genera anche dei gialli: qualche ora fa la produzione ha deciso di requisire le lenzuola, dopo che Filippo aveva nascosto per scherzo i materassi di Danilo ...

Tensioni a Trento per il radUno degli Alpini : incendiate centraline ferroviarie : Nei giorni scorsi erano comparse scritte contro la guerra ingiuriose verso gli Alpini ed erano state prese a sassate le vetrine di un negozio che vendeva prodotti legati alle penne nere. Nessuna ...

Trento - sabotati i treni per il radUno degli alpini : pista anarchica : Le linee ferroviarie del Brennero, a Lavis, e della Valsugana a Civezzano, in Trentino, sono state sabotate nella notte che ha preceduto l'inizio dell'adunata nazionale degli alpini a Trento, dove, ...

Il Fisco ringrazia la passione degli italiani per il gioco d'azzardo : nessUno in Europa incassa come l'Italia : Se si considera la dimensione dell'economia nazionale, ovvero si rapporta il gettito dal settore dei giochi al Prodotto interno lordo, non ci sono uguali in Europa. I dati emergono da un focus che l'...

Niall Horan parla della reunion degli One Direction e ricorda il concerto a San Siro nel 2014 : “Uno dei migliori di sempre” : Le dichiarazioni di Niall Horan sulla futura reunion degli One Direction: anche il cantante irlandese, attualmente in tour come solista, si è espresso sul ritorno della boyband più seguita e amata degli ultimi anni. Così come il collega Liam Payne, in un'intervista a GQ Italia Niall Horan ha ribadito il ritorno sicuro degli One Direction: Harry, Louis, Liam e Niall si riuniranno dopo la pausa annunciata nel 2016. "Per il momento è divertente ...

Senigallia : 'Fosforo - un'intuizione che ora è Uno degli eventi più belli d'Europa' : Anche le famiglie, single, coppie o semplici curiosi potranno avvicinarsi alla scienza con attività scientifiche adatte a tutti: in collaborazione con il Polo Museale delle Marche si terrà alla Rocca ...

Raid Casamonica - il blitz della polizia. Uno degli arrestati a giornalisti e fotografi : “Infami - maledetti - pezzi di merda” : Il primo aprile scorso avevano picchiato una donna disabile all’interno del Roxy Bar, nel quartiere Romanina. La mattina dell’8 maggio gli uomini della squadra mobile hanno arrestato i responsabili dell’aggressione appartenenti ai clan Casamonica e Di Silvio. Si tratta di Antonio Casamonica, Alfredo, Enrico e Vincenzo Di Silvio, a cui vengono contestati i reati di violenza privata, lesioni personali e danneggiamento aggravati ...