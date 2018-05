Un' aria stranamente tesa

huffingtonpost

(Di martedì 22 maggio 2018) Nelle ore che precedono la decisione del presidente della Repubblica sul governo, Beppe Grillo pubblica sul suo blog 'L'at' di Giorgio Gaber. Sui social il cofondatore e garante del Movimento 5 stelle trascrive anche i primi versi del brano: 'No, non muovetevi/c'è un'/c'è un gran bisogno di silenzio/siamo come in at'.No, non muovetevi c'è un'c'è un gran bisogno di silenzio siamo come in at. https://t.co/yW0clKlYMo — Beppe Grillo (@beppe_grillo) May 22, 2018