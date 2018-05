Una spia a sorpresa | su Infinity arriva il cofanetto completo della serie Chuck

Nei lidi veneziani i cani potranno bagnarsi solo in Una spiaggia - altrimenti 206 euro di multa : Sono quattro le spiagge tra Cavallino e Treporti (tra Venezia e Jesolo), che per la stagione estiva 2018 saranno abilitate a ospitare i cani. Di queste però solo in quella di Punta Sabbioni è permessa la balneazione. Fino a un massimo di cinque animali per volta potranno fare il bagno purché un compagno umano li osservi. ...

Grande Fratello : Una notizia shock ha spiazzato il pubblico Video : Quest'edizione del Grande Fratello è al centro delle polemiche a causa dell'atteggiamento del tutto fuori luogo di alcuni concorrenti. L'ingresso dell'esuberante Aida Nizar ha scatenato una serie di discussioni, alcune delle quali hanno oltrepassato il limite. Il senegalese Baye Dame, per esempio, ha compiuto degli atti di bullismo contro la donna e per questo motivo è stato squalificato. Nella diretta di lunedì scorso è rientrato nella casa per ...

Cala Monte Turno : Una delle spiagge più belle d’Italia [GALLERY] : 1/6 ...

Stupro Firenze - parla Una delle studentesse : “Giusto licenziare i carabinieri. Non mi spiace per loro” : La ragazza ha commentato la decisione dei vertici dell'arma di licenziare Marco Camuffo e Pietro Costa, presunti autori di uno Stupro.Continua a leggere

Una festa di colori sulla spiaggia di Andora con le gare oceaniche : Spettacolo in acqua e sulla spiaggia ad Andora grazie alle gare oceaniche in corso di svolgimento da ieri ad Andora dove ha debuttato la stagione con la prima tappa del Trofeo Città di Andora , aperto ...

“La scuola non è Una spiaggia” : i presidi vietano minigonne - shorts e canotte in classe : Con l'arrivo imminente della staione estiva, alcuni presidi italiani hanno diramato una serie di circolari interne imponendo un dress code adeguato agli studenti e vietando di fatto minigonne, shorts, jeans troppo stracciati e cappellini da rapper in classe.Continua a leggere

Una brutta discarica nello spiazzale della spiaggia del Caos : Vogliamo un territorio fruibile, senza discariche abusive in luoghi sensibili per l'economia". Sarebbe inutile continuare a scrivere di questa pubblica vergogna, preferiamo che i lettori si facciano ...

Può bastare al nostro golfo Una bandiera blu da issare su poche spiagge? : ... sul canale 89 per quanto riguarda l'Abruzzo, sul canale 617 per il Molise e - come sempre - con un 'ora di differita su Teleuniverso +1 , canale 661, oltre che in streaming sul sito internet www.

Una "spiaggia verde" per disabili a Castiglione della Pescaia : Grosseto, 9 maggio 2018 - In carrozzina fin sulla spiaggia, piedi a mollo in acqua e servizi per tutti i gusti. L'estate 2018 riserva anche per Castiglione della Pescaia una sorpresa per chi finora, ...

Atterraggio al cardiopalma - il motore li abbandona e l’aereo non ha altra scelta. La pista è Una spiaggia piena di bagnanti : Il pilota Zac Rockey in compagnia di Trudi Spiller sta sorvolando le coste inglesi del Devon a bordo di un aereo degli anni ‘30, quando il motore smette di funzionare. I due sono costretti ad un Atterraggio d’emergenza, ma l’unica soluzione è provare a planare su un piccolo lembo di spiaggia. Spiller inizia a sbracciarsi per segnalare ai bagnanti di spostarsi per evitare l’impatto. L’abilità del pilota ed un pizzico di fortuna permetteranno agli ...

Il maltempo danneggia la spiaggia di Cala LUna - che diventa un acquitrino : La spiaggia di Cala Luna è diventata un acquitrino. Il maltempo di questi giorni ha lasciato i segni anche su una delle spiagge più belle dell'isola e probabilmente anche d'Italia. La spiaggia di Cala ...

Jorge Lorenzo - GP Spagna 2018 : “Incidente? Una sfortUna per tutti - mi dispiace per Dovizioso. Ho guidato bene - vinceremo” : Jorge Lorenzo è stato uno dei protagonisti dell’incidente che ha caratterizzato il GP di Spagna 2018, quarta tappa del Mondiale MotoGP. Lo spagnolo della Ducati si è scontrato con Dani Pedrosa e la carambola ha poi coinvolto anche il compagno di squadra Andrea Dovizioso. L’iberico ha rilasciato queste dichiarazioni ai microfoni di Sky Sport: “Non voglio parlare dell’incidente, è stato un’autentica malasorte per ...