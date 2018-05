Una scuola che si occupa di tutto dimentica quello che conta davvero | formare persone

Milano - biossido di azoto oltre i limiti in Una scuola su due : ... sono i dati che emergono dalla nuova mappatura presentata da Cittadini per l'aria Onlus, risultato del progetto di scienza partecipata 'NO2, No grazie. Stop ai diesel in città', cui hanno aderito ...

Tragedia Chieti - dolore e incredulità nella scuola di Ludovica : “Era Una bimba splendida” : Tragedia Chieti, dolore e incredulità nella scuola di Ludovica: “Era una bimba splendida” C’è poca voglia di parlare nella scuola di Ludovica, la bambina di dieci anni che ha trovato la morte dopo essere stata lanciata dal viadotto Alento, sulla A14, a Francavilla al Mare, dal papà Fausto Filippone, poi suicida dallo stesso viadotto. dolore […] L'articolo Tragedia Chieti, dolore e incredulità nella scuola di Ludovica: “Era una bimba ...

Milano - biossido di azoto oltre i limiti in Una scuola su due : I dati della mappatura di Cittadini per l'Aria Onlus quest'anno si sono concentrati soprattutto sui luoghi frequentati da bambini e ragazzi: la quota sale al...

Cina - Una scuola misura l’attenzione degli studenti con il riconoscimento facciale : scuola media in Cina (Photo by VCG/VCG via Getty Images) L’operazione “Grande fratello” in Cina procede senza allentare il ritmo. Le imprese del Social Credit System hanno già ampiamente animato le cronache e ora si parla nuovamente di riconoscimento degli stati emotivi grazie all’intelligenza artificiale: non di dissidenti o criminali, ma di studenti. La scuola media Hangzhou n. 11 ha installato uno smart classroom ...

Palermo : fuga di gas a Partanna Mondello - sgomberata Una scuola : Palermo, 21 mag. (AdnKronos) - fuga di gas questa mattina in via Polibio, a Partanna Mondello (Palermo), dove per sicurezza gli studenti di una scuola elementare sono stati fatti uscire dalle aule e la strada è stata chiusa. Secondo una prima ricostruzione dei vigili del fuoco, che si trovano ancora

Usa - sparatoria in Una scuola durante esercitazione anti sparatorie - morte otto persone : Roma - otto morti in una sparatoria in una scuola superiore a Santa Fe, Texas. L'istituto e' ora in lockdown. La polizia è accorsa sul posto e ha circondato la scuola, che si trova ad una cinquantina di km a sudest da Houston. Secondo alcuni notizie non confermate, ci sarebbe stato un conflitto a fuoco tra gli agenti e l'assalitore, che è stato poi arrestato. Gli spari sono cominciati cinque minuti dopo ...

Yenny e Andres e la rinascita di ComUna 13 - favela colombiana di Escobar : "Con la nostra scuola calcio abbiamo salvato i bimbi dalla droga" : Alla fine dell'allenamento sul campo restano solo le impronte. Scarpe di bambini affondate nel fango dove prima c'erano proiettili e sangue. L'acqua che scorre tra i ciuffi d'erba e le buche disegna le traiettorie dei gol: tre per parte. Ai lati delle porte bianche, i sacchi di sabbia segnano il confine: fuori le luci di Medellin, dentro i fari gialli dei lampioni accompagnano i ragazzini negli spogliatoi. Un centinaio di pettorine verdi e nere ...

Un Bambino Di 12 Anni Ha Fondato Una scuola Nel Retro Della Sua Casa : Una Storia Che Ha Molto Da Insegnarci : Quando torna dalla lezioni si ferma a Casa Della nonna per impartire ai bambini del suo quartiere lezione di lettura, scrittura e scienza. La Scuola è suddivisa in classi, una per i più piccoli e una ...

Milano - mamma picchia maestra davanti agli alunni/ Shock in Una scuola elementare di periferia : Milano, mamma picchia maestra davanti agli alunni, Shock in una scuola elementare di periferia. E' successo nella giornata di venerdì mattina, per via di un graffio(Pubblicato il Sat, 19 May 2018 14:20:00 GMT)

Alunno ferito a Una mano a scuola : ... Trivero, Mosso Fuori zona Prima pagina Cronaca Attualità Economia e scuola Politica Cultura e turismo Sport Borgosesia TV Gallery Notizia Oggi Borgosesia > Cronaca > Alunno ferito a una mano a ...

Strage in Una scuola in Texas - 10 i morti. Arrestato 17enne : 22.17 - Dietro la Strage nella scuola superiore di Santa Fe in Texas ci sarebbe uno studente 17enne. Le vittime sarebbero 10, 9 studenti e un insegnante. La Cnn riferisce che il sospettato, che sarebbe rimasto ferito nella sparatoria, sta collaborando con la polizia. La scuola è stata mesa in lockdown e gli agenti una volta catturato il presunto autore della Strage hanno trovato anche "tubi bomba" e pentole a pressione nell’edificio.Il 17enne ...

