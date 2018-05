Un uovo al giorno? Previene infarti e malattie cardiache

L’allarme delle agenzie di rating per il nuovo governo italiano e le serie Netflix degli Obama. Le notizie del giorno - in breve : DALL'ITALIA Luigi Di Maio e Matteo Salvini propongono Giuseppe Conte come premier a Sergio Mattarella, durante i loro colloqui al Quirinale. “Sarà un premier politico per un governo politico, e speriamo che verrà incaricato”, afferma il capo politico del M5s, che aggiunge: “Sia io sia Salvini sar

L'allarme delle agenzie di rating per il nuovo governo italiano e le serie Netflix degli Obama. Le notizie del giorno - in breve : DAL MONDO Maduro è stato rieletto presidente del Venezuela. Ha ottenuto il 68 per cento dei voti con un'affluenza del 46 per cento , meno secondo i conteggi non ufficiali, , in un contesto che gli ...

L'ultimatum di Salvini e il nuovo presidente della Catalogna. Le notizie del giorno - in breve : DALL'ITALIA “Lunedì o si chiude o la parola torna a Mattarella”, ha detto Matteo Salvini commentando i negoziati tra la Lega e il M5s sul contratto di governo: “Altro tempo non ne vogliamo portare via. Sono ottimista per natura, ma bisogna essere anche realisti”. Dal contratto di governo è saltat

Il contratto Lega-M5s e il nuovo capo della Cia. Le notizie del giorno - in breve : Nel mondo La Commissione intelligence approva Haspel a capo della Cia . La prossima settimana la candidatura dell'attuale numero due dell'agenzia dovrà essere votata dall'intera aula del Senato. La ...

Caso Regeni - è il giorno della consegna delle telecamere da parte dell’Egitto : il nuovo ruolo del governo nell’indagine : Collaborare con le autorità italiane e fare piazza pulita di tutti i soggetti che potrebbero portare a una versione alternativa rispetto a quella fornita dall’autorità del Cairo: la strategia tenuta dell’establishment egiziano sull’omicidio di Giulio Regeni appare sempre più chiara. Oggi la procura del Cairo consegnerà le immagini delle telecamere di videosorveglianza della metropolitana che potrebbero fare luce su quanto ...

Lene : in uscita il nuovo singolo 'Domani è un altro giorno' - : Il brano della cantautrice milanese, in uscita domani, sarà in rotazione radiofonica e disponibile in digital download e su tutte le principali piattaforme streaming "Domani è un altro giorno", scritta e composta da Lene insieme a Theo Girardi , parla di contrasti, in particolare del contrasto tra i sogni di quando si era ragazzini e la realtà quotidiana ...

Si aggrava la crisi di Air France : crolla in Borsa nel giorno di un nuovo sciopero : Nel fine settimana, infatti, il ministro dell'economia Bruno Le Maire ha avvertito che la stessa 'sopravvivenza di Air France è in gioco' . Ma ha anche chiarito che 'lo Stato non è lì per pagare i ...

Tornelli a Venezia - centri sociali rimuovono quello di piazzale Roma dopo un solo giorno : “Non si mettono i cancelli alla città” : Una trentina di giovani, in gran parte attivisti dei centri sociali, ha rimosso uno dei due varchi che il Comune di Venezia aveva posto ieri, sabato 28 aprile, per regolamentare l’afflusso di turisti nel ponte ‘caldo’ del primo maggio. Si tratta del tornello ai piedi del Ponte di Calatrava, a piazzale Roma. “Non c’entrano con controllo del turismo, non si mettono cancelli ad una città” ha detto Tommaso ...

JOE BALLUZZO VENERDI' 20 APRILE ESCE IL Nuovo SINGOLO "OGGI È UN ALTRO GIORNO" : ... già in tutti i negozi tradizionali, store digitali e piattaforme di streaming, Venerdì 20 APRILE ESCE il NUOVO SINGOLO di Joe "Oggi è un ALTRO giorno". Dal 4 maggio sarà disponibile anche il ...

Isola - giorno 80 : Jonathan bacia Amaurys sulla bocca - Cipriani di nuovo nuda : Jonathan bacia Amaurys Le ultime ore sull’Isola dei Famosi 2018 sono all’insegna della pace e dell’energia positiva. Dopo le discussioni regna l’armonia, o meglio “la stupidera” come la definisce Jonathan che, tra l’altro, si riappacifica con Amaurys. Isola dei Famosi, giorno 80| La commozione della Cipriani Jonathan parla con Francesca della lite furibonda avuta il giorno prima con Amaurys: “Ieri ...

Consultazioni - Mattarella : “Ora qualche giorno di pausa - settimana prossima un nuovo giro” : “Nessun partito e nessuno schieramento dispone da solo dei voti necessari per formare un governo e sostenerlo ed è indispensabile quindi, secondo le regole della nostra democrazia che vi siano intese tra più parti per formare una coalizione che possa avere una maggioranza in Parlamento. Nelle Consultazioni in questi due giorni questa condizione non è emersa”. Lo ha detto il presidente della Repubblica Sergio Mattarella al termine ...

Nuovo furto sacrilego : ladri a Santa Lucia nel giorno di Venerdì Santo : Circa un mese faerano stati rubati gli ex voto e danneggiata l'immagine della Madonna del Fuoco, risalente al Settecento, al Seminario di via Lunga, a Forlì . Nuovo furto sacrilego in città. E quel ...