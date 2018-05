Un Posto al Sole Anticipazioni 23 maggio 2018 | pericolose dipendenze per Filippo e Anita

Anticipazioni Un Posto al sole : FABIO FULCO sarà Valerio Viscardi : Anticipazioni Un posto al sole: arriva Valerio Viscardi, fratello di VERONICA A Un posto al sole entra nel vivo la rivolta degli operai di cui vi abbiamo parlato di recente, e con essa aumentano a dismisura le tensioni all’interno della dirigenza dei Cantieri. Negli episodi di Upas in onda la prossima settimana vedremo Roberto Ferri (Riccardo Polizzy Carbonelli) intento a tentare di far tornare la calma tra gli operai, ciò mentre Marina ...

UN Posto AL SOLE - anticipazioni e trame puntate dal 28 maggio al 1° giugno 2018 : anticipazioni settimanali puntate Un POSTO al SOLE da lunedì 28 maggio a venerdì 1° giugno 2018: Ferri cerca di ristabilire la calma tra gli operai dei cantieri, intanto Marina arriva a Montecarlo in cerca di un acquirente per gli yacht. Tra Filippo e Serena aumenta la tensione. La visita di Renato ai genitori di Nadia procede senza problemi, fino a quando lui non fa una scoperta sconcertante… Con l’aiuto di Luca, Anita affronta la ...

UN Posto AL SOLE - anticipazioni puntata di martedì 22 maggio 2018 : anticipazioni puntata di Un POSTO al SOLE di martedì 22 maggio 2018: Dopo un durissimo confronto con Anita (Ludovica Bizzaglia), che non intende disintossicarsi, Luca (Marco Basile) e Vittorio (Amato D’Auria) si mettono di nuovo alla ricerca della ragazza… Mariella (Antonella Prisco) scambia l’interesse di Tiziano (Lucio Caizzi) verso Cerruti (Cosimo Alberti) per un’infatuazione nei propri confronti, Guido (Germano Bellavia) deve ...

Anticipazioni Un Posto al sole : SERENA affronta FILIPPO dopo la sua scoperta! : Parte una nuova settimana con Un posto al sole e si tratterà di un ciclo di episodi fondamentale nella storia di SERENA (Miriam Candurro), FILIPPO (Michelangelo Tommaso) e… le bugie di quest’ultimo! Di recente l’intenzione (poi rientrata) di SERENA e Sandro (Alessio Chiodini) di andare a trovare il giovane Sartori nella sede del “suo nuovo lavoro” aveva rischiato di creare un problema non da poco per il principe ...

Un Posto al Sole : anticipazioni 21 – 25 maggio 2018. Nel cast il cabarettista Lucio Caizzi : Lucio Caizzi Archiviati i festeggiamenti per le 5000 puntate, le vicende di Un Posto al Sole proseguono con nuove intricate vicende e una new entry. Si tratta dell’attore e cabarettista Lucio Caizzi, approdato sul set partenopeo per interpretare Tiziano De Vita, il funzionario dei Beni culturali del museo di Capodimonte, chiamato per sostituire Viola (Ilenia Lazzarin) alla conduzione della trasmissione radiofonica dedicata al mondo dell’arte. ...

Un Posto Al Sole - trame al 25 maggio : Andrea ed Elena preoccupati per Alice : Continuano ad appassionare i milioni di telespettatori italiani le vicende dei principali protagonisti della soap opera Un Posto Al Sole: grande attenzione deve essere riservata al personaggio di Luca Grimaldi. Quest'ultimo ritorna nella città di Napoli con l'intento di salvare la figlia Anita (Ludovica Bizzaglia) dalla dipendenza dalla droga: ci sarà un duro confronto tra Vittorio (Amato D'Auria) ed il poliziotto ma sembra una missione ...

Un Posto al Sole - un personaggio lascia la soap opera : ecco di chi si tratta Video : Nuovo appuntamento dedicato alle anticipazioni ed informazioni su Un Posto al Sole [Video], il popolare sceneggiato di Rai Tre che lo scorso venerdì ha raggiunto il traguardo delle cinque mila puntate. Per l'occasione, la rete ha trasmesso un episodio speciale della durata di un'ora. Era infatti il 21 ottobre del 1996 quando andò in onda il primo appuntamento della serie ideata e scritta da Wayne Doyle. Gli spoiler dei prossimi episodi ci ...

UN Posto AL SOLE - anticipazioni puntata di lunedì 21 maggio 2018 : anticipazioni puntata di Un POSTO al SOLE di lunedì 21 maggio 2018: Luca Grimaldi (Marco Basile) rientra a Napoli e si incontra con Vittorio (Amato D’Auria), in grande apprensione per Anita (Ludovica Bizzaglia)… Il piano di tagli ed esuberi fissato da Roberto Ferri (Riccardo Polizzy Carbonelli) per i Cantieri è causa di scontro tra Marina (Nina Soldano) e lo stesso Roberto, entrambi vicini a partire per Montecarlo… Renato ...

Un Posto al sole spoiler : AGITAZIONE ai CANTIERI (anteprima Tv Soap) : A Un posto al sole, le pressioni di Veronica Viscardi (Caterina Vertova) rischiano di produrre grossi problemi ai CANTIERI: la donna vuole tagli su tagli e la cosa rischia di sorprendere in negativo gli operai, che finora avevano sempre ricevuto rassicurazioni dalla dirigenza. Nei prossimi episodi della soap, Roberto Ferri (Riccardo Polizzy Carbonelli) finirà per elaborare davvero un piano di piano di tagli ed esuberi, ma ciò rappresenterà un ...

Anticipazioni Un Posto al sole trama puntate 21-25 maggio 2018 : Serena smaschera Filippo! : Anticipazioni Un posto al sole trama puntate da lunedì 21 a venerdì 25 maggio 2018: Serena scopre le menzogne di Filippo. Vittorio e Luca uniti per Anita! Anticipazioni Un posto al sole: una brutta verità per Serena! Marina contro Roberto! Renato stupisce Nadia! Luca e Vittorio si alleano per aiutare Anita… Riappacificazioni, nuovi amori, storie in procinto di giungere al capolinea, problematiche adolescenziali, dipendenze… tanti ...

UN Posto AL SOLE - anticipazioni puntata di venerdì 18 maggio 2018 : anticipazioni puntata di Un POSTO al SOLE di venerdì 18 maggio 2018: Fra Guido (Germano Bellavia) e Mariella (Antonella Prisco) la distanza sembra sempre maggiore, intanto Vittorio (Amato D’Auria) tenta di accorciare quella fra lui e Anita (Ludovica Bizzaglia) ma la cosa risulterà piuttosto difficile e così il giovane Del Bue è costretto a ricorrere a soluzioni estreme… Senza che Marina (Nina Soldano) lo sappia, Roberto (Riccardo ...

Un Posto al Sole Anticipazioni 18 maggio 2018 : Vittorio cerca di riconquistare Anita : Il giovane Del Bue tenterà di riconquistare la ragazza in tutti i modi mentre Marina non vede di buon occhio il rapporto tra Roberto e Veronica.

Un Posto al sole : ANTONELLA PRISCO INCINTA. Ora Mariella che fine fa? : Anticipazioni Un posto al sole: CERRUTI diviso tra Mariella e TIZIANO Notevoli cambiamenti in arrivo nella linea comedy di Un posto al sole collegata ai vigili urbani di Napoli. Vi anticipiamo in anteprima che Cerruti (Cosimo Alberti) crescerà moltissimo come personaggio e sarà diviso tra l’amicizia sempre più forte con Mariella e l’improvvisa attenzione di Tiziano De Vita (Lucio Caizzi) nei suoi confronti, attenzione che peraltro si ...