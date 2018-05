Un nuovo album di Taylor Swift in arrivo entro il 2019 | la popstar svela i progetti per i

Ufficiale il nuovo album di Biondo dopo l’eliminazione dal Serale e i primi complimenti di Di Francesco : Il nuovo album di Biondo sta per arrivare. Il concorrente dell'ultima edizione del talent è stato eliminato nel corso del quarto di finale, nel quale ha perso la sfida contro Einar. Non un'eliminazione inaspettata, per Biondo, che già da settimane temeva il giudizio della commissione interna, che già si era espressa in maniera massiccia per la sua esclusione dal programma. La puntata del 19 maggio si è svolta secondo le modalità canoniche, ...

nuovo album di Massimo Ranieri - l’annuncio e il duetto con Al Bano in Rose Rosse da Maria De Filippi (video) : Uscirà prossimamente un Nuovo album di Massimo Ranieri, un disco in studio con cui l'interprete, attore e showman partenopeo si rimetterà in gioco dopo una serie di raccolte dedicate alla tradizione napoletana. Ospite della terzultima puntata di Amici di Maria De Filippi in onda su Canale5 il 19 maggio, Ranieri ha esordito cantando Perdere l’amore per accompagnare la ballerina Lauren nella prima prova della finale ballo, per poi tornare in ...

In arrivo il nuovo album dei Subsonica con un tour anticipato da “scadenze” : Il nuovo album dei Subsonica sta per arrivare. Ad annunciarlo sono i diretti interessati che, con una serie di messaggi criptici, lasciano intendere che il prossimo disco non è poi così lontano dal vedere la luce. Si parla del mese di maggio ma anche dell'imminente annuncio di un tour con il quale supporteranno il nuovo album, l'ottavo, che arriva a 4 anni dalla loro ultima espressione discografica come gruppo. Il nuovo progetto della ...

Il ritorno di Briga in Che cosa ci siamo fatti - nuovo singolo prima dell’album : audio e testo : L'arrivo di Briga in Che cosa ci siamo fatti anticipa l'uscita del nuovo album che porta lo stesso nome. Il brano è rilasciato il 18 maggio ed è in rotazione radiofonica oltre alle piattaforme di streaming e digitali. Che cosa ci siamo fatti rappresenta il primo estratto dal nuovo disco che sarà rilasciato il 1° giugno con la produzione di Boosta dei Subsonica. L'artista romano ha anche rivelato la tracklist con i brani che ha scelto per la ...

Where Were You In The Morning di Shawn Mendes anticipa il terzo album d’inediti : audio - testo e traduzione del nuovo singolo : Where Were You In The Morning di Shawn Mendes è il nuovo brano estratto dall'album prossimo all'uscita: si tratta del quarto singolo che anticipa Shawn Mendes: The album, disponibile in tutti i negozi di dischi e negli store digitali da venerdì 25 maggio. Il nuovo singolo Where Were You In The Morning di Shawn Mendes è disponibile sulle piattaforme digitali streaming e download da venerdì 18 maggio, e fa seguito al rilascio di In My Blood, ...

Audio e tracklist di Zerovskij Live di Renato Zero - nuovo album dal 18 maggio : Zerovskij Live di Renato Zero è finalmente arrivato. Dopo il successo dello spettacolo dedicato ai suoi primii 50 anni di carriera, con un tour che ha tenuto la scorsa estate, l'artista romano è approdato sul grande schermo con il film-concerto girato da Gaetano Morbioli con il quale ha raggiunto oltre 300 sale in tutta Italia. Sulla scia del successo dell'esperimento nei cinema, Renato Zero torna sul mercato discografico con il prodotto ...

Briga - ecco il singolo Che cosa ci siamo fatti. Il primo giugno il nuovo album : Esce domani venerdì 18 maggio, in radio e in digitale, il nuovo singolo di Briga , Che cosa ci siamo fatti , Honiro Label/Sony Music, , lancio dell'album omonimo di inediti dell'artista, il cui nuovo ...

Un concerto acustico di Shawn Mendes per presentare il nuovo album : come seguire l’evento dall’Italia : Questa sera il concerto acustico di Shawn Mendes con Apple Music per presentare il nuovo album di inediti in uscita venerdì 25 maggio. Giovedì 17 maggio Shawn Mendes si esibirà in esclusiva per il live acustico Apple Music: Shawn Mendes, One Night Only, in diretta streaming in tutto il mondo. Durante il live set al Ford Theatre di Hollywood, il cantautore canadese presenterà dal vivo per la prima volta i brani del suo nuovo progetto ...

La data di uscita del nuovo album di Riki : Live & Summer Mania verso l’instore tour di giugno : Il nuovo album di Riki arriverà a giugno. Ad annunciare ai fan la data di uscita del suo terzo progetto discografico è lo stesso Riccardo Marcuzzo attraverso un post su social. Il suo terzo disco arriverà nei negozi e in digital download il 15 giugno prossimo su etichetta Sony Music. L'album segue la pubblicazione dell'Ep d'esordio Perdo le parole e del disco di inediti Mania. Il titolo del terzo disco di Riki è Live & Summer Mania e ...

nuovo album per i Justice : in arrivo 'Woman Worldwide' - : La conseguenza? La coppia entusiasta è tornata nello studio di Parigi con le registrazioni degli spettacoli, ha perfezionato e riperfezionato le tracce proposte e il risultato è la nascita di ' Woman ...

Ufficiale l’instore di Luca Carboni per il nuovo album Sputnik prima del tour autunnale : L'instore di Luca Carboni è finalmente Ufficiale. L'artista è quindi pronto a incontrare i fan per la firma delle copie del disco che andrà a rilasciare l'8 giugno. Il disco è stato anticipato dal singolo Una grande festa, con il quale è tornato in radio dopo aver annunciato il tour autunnale. Gli eventi firma copie inizieranno dopo la pubblicazione di Sputnik con la prima data l'8 giugno a Milano. L'artista sarà anche a Roma, Bologna, ...

The Kolors in Universal Music : l’addio a Baraonda in vista del nuovo album : The Kolors in Universal Music in attesa del rilascio del nuovo disco di inediti che non avverrà su etichetta Baraonda. Suraci lascia la guida della band di Stash Fiordispino nelle sapienti mani di Massara, presidente di Universal Music Italia, che si occuperà di seguire il rilascio del nuovo album del gruppo. Dopo la vittoria al talent show Amici di Maria De Filippi, la band dei The Kolors aveva firmato un contratto con Baraonda, proprio come ...

L’uscita del nuovo album dell’artista siciliano Fernando Alba : Nei giorni scorsi è uscito l’ultimo lavoro discografico del cantautore Fernando Alba, dal titolo “Nello stesso acido”, nove tracce di

Ed Sheeran è al lavoro sul nuovo album e sarà in tour fino al 2019 : C'è speranza che ci sia qualche data in Italia!