Un curriculum di 18 pagine e un cuore a sinistra Ritratto di Giuseppe Conte

(Di martedì 22 maggio 2018) Avvocato civilista, docente di diritto privato, la carriera diparla più il linguaggio accademico che non quello della politica. Il presidente del Consiglio indicato da Luigi Di Maio è nato a Volturara Appula, in provincia di Foggia, ma vive e risiede a Roma. Undi 18è professore ordinario di diritto privato all'università di Firenze. È stato componente del consiglio di presidenza della Giustizia Amministrativa e avvocato cassazionista del foro di Roma. Dal 2013 è componente del Consiglio di presidenza della Giustizia Amministrativa, scelto dal Parlamento. In occasione della sua candidatura per quell'incarico presentò undi 18, la maggior parte delle quali dedicate ai suoi studi e agli incarichi in atenei tra i ...