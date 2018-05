Un concerto di Claudio Baglioni in Canada prima del tour per i 50 anni di carriera | i

optimaitalia

(Di martedì 22 maggio 2018) Annunciato undiindelle date con le quali festeggerà i 50di. L'artista, reduce dal raduno con i fan del 20 maggio, è quindi pronto a volare oltreoceano per uno spettacolo molto speciale che terrà domenica 27 maggio. La location è quella di Place Bell, per cui tutti gli italiani residenti inpotrebbero pensare di farci un salto per sentire cos'abbia in serbo. Si tratterà quindi di unche va ad anticipare i festeggiamenti per il 50ennale, cheha organizzato in pompa magna fin dagli ultimi mesi del 2017, ancorache fosse confermato nelle vesti di direttore artistico e conduttore del Festival di Sanremo.In programma anche il rilascio di un disco di inediti che potrebbe vedere la luce proprio durante ilnei palasport e all'Arena di Verona, anche se ancora non si ...