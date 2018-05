Un anno senza Nicky | il ricordo di Hayden nei messaggi social di amici e piloti GALLERY

Dodici mesi dopo l'addio : esce il libro 'Un anno senza Totti' : Un tributo a un uomo che ha dato tanto allo sport, non solo per il batticuore dei calci di rigore ma anche per i sogni che ha saputo realizzare

“Questi sono per voi”. Nozze reali - l’inaspettato gesto di Harry e Meghan Markle. Anche questa volta i novelli sposi hanno lasciato senza parole : la foto da 10 e lode : Un matrimonio che ha già fatto la storia: il principe Harry d’Inghilterra e l’attrice americana Meghan Markle, da sabato ufficialmente il duca e la duchessa del Sussex, hanno celebrato la loro unione con una giornata che la casa reale farà fatica a scordare. L’ingresso solitario di Meghan in chiesa, la cerimonia religiosa, officiata dal ‘Right Reverend’ David Conner e solennizzata dall’Arcivescovo di Canterbury Justin Welby nella ...

Sahara Ray – Senza trucco e senza inganno : una bionda atomica sui social… come mamma l’ha fatta [GALLERY] : Dalle pose senza veli a quelle con la maschera di bellezza in viso: Sahara Ray sui social senza trucco e senza inganno Sahara Ray fa impazzire tutti i suoi follower sui social. Pose hot e scatti senza veli per la bellissima modella che non ha bisogno di make up vistoso e acconciature chic per le sue foto da sogno. senza veli, con la maschera di bellezza in viso o con un semplice bikini, Sahara riuscirebbe a far innamorare di lei ...

Royal wedding - c’erano anche loro. E hanno (di nuovo) lasciato tutti senza fiato. Ma dimenticate questa foto… : E anche questo Royal wedding è andato. Sabato 19 maggio Harry e Meghan Markle avevano gli occhi del mondo puntati addosso. Tra dirette in tv e sui siti, praticamente tutti hanno seguito la cerimonia e commentato i look degli sposi e degli invitati. E ancora se ne parla, anche a distanza di qualche giorno. Si sa, un matrimonio reale è pur sempre un matrimonio reale. E come sempre, anche se i novelli marito e moglie sono al centro della ...

Sky senza parabola : si potranno vedere le partite di calcio sul digitale terrestre : L'offerta prevede la visione di numerosi canali , per quanto riguarda la pay tv satellitare saranno visibili: Sky Uno, Sky Atlantic, Fox, National Geographic, Sky TG24, Sky Sport 1 HD e Sky Sport 24. ...

Milly Carlucci/ L'attacco a Barbara d'Urso : "I numeri si fanno senza scene turche" (Ballando con le stelle) : Milly Carlucci e la sua soddisfazione per gli ottimi ascolti, in linea con la linea editoriale della Rai. E alla rivisa Spy non manca L'attacco a Barbara d'Urso.(Pubblicato il Sat, 19 May 2018 09:41:00 GMT)

Due anni senza Marco Pannella : ecco che fine hanno fatto i suoi 'figli' politici Video : Il 19 maggio di due anni fa si spegneva a 86 anni Marco Pannella, storico leader dei radicali, fra i più longevi personaggi della scena Politica è stato deputato dal '76 al '92 e uno dei protagonisti delle battaglie civili degli anni settanta e della fase di transizione tra la prima e la seconda Repubblica. Nel corso dei decenni Pannella ha allevato una serie di militanti e dirigenti politici, che avrebbero avuto un ruolo nella scena politica ...

Svuotano il camper regalato al senzatetto - Ugo Menunni : "mi hanno portato via anche il vecchio telefono" - : La storia di Ugo Menunni , il senzatetto costretto a vivere in un furgoncino insieme alla sua cagnolina Nemi aveva commosso l'intero Salento che, in massa, si era mobilitato per dargli una casa. Il ...

A Seattle arriva la 'Amazon tax'. I soldi andranno ai senza tetto : Dopo un lungo braccio di ferro, il consiglio comunale di Seattle ha approvato con la cosiddetta 'Amazon tax'. Si tratta di una tassa imposta alle grandi compagnie che servirà a finanziare le attività ...

Seattle approva la Amazon tax I soldi andranno ai senzatetto Bezos : "Usa ostili al business" : Il consiglio comunale di Seattle ha approvato la cosiddetta "Amazon tax". Sarà imposta alle grandi compagnie e servirà a finanziare le attività della città in favore dei senzatetto Segui su affaritaliani.it

Agire per il Trentino - Robbi * ' disabili : Senza un governo il danno maggiore lo subisce la categoria debole per eccellenza ' - : La responsabilità della politica nei confronti della disabilità " di Gian Piero Robbi. Egregio direttore, con la politica italiana ci sarebbe sempre da ridere, se dietro la facciata comica e grottesca non ci fossero vere e proprie tragedie. Prendiamo il caso di questo governo che non si riesce a fare. Un Paese ...

Mattarella : 'Farcela senza l'Europa è illusione o inganno' - : Il capo dello Stato ha parlato alla conferenza "The state of the Union" e ha sottolineato l'importanza dell'Ue: "Tutti sanno che nessuna delle grandi sfide, alle quali il nostro continente è oggi ...

Fornero va in pensione - ma senza legge Fornero - : «Mi hanno chiesto di continuare la docenza» : Ho avuto la fortuna di avere grandi maestri, che hanno saputo darmi gli strumenti per capire la complessità del mondo, anche se una donna fatica sempre più di un uomo a fare capire che è brava. Si ...

“Ma è impressionante!”. Louis è appena nato - ma è già una star. Le sue foto hanno subito fatto il giro del mondo - ma questa in particolare ha lasciato tutti senza parole : Il piccolo Louis Arthur Cgharles è appena venuto al mondo ma ha già tutti gli occhi puntati addosso. Il terzogenito di William e Kate è nato il 23 aprile scorso con un parto lampo che ha tenuto la mamma in ospedale solo il tempo di darlo alla luce, poi tutti a casa felici e contenti. La duchessa di Cambridge è apparsa radiosa e bellissima: abitino rosso, capelli e trucco perfetto, è stata l’invidia di tante mamme. Ma soprattutto ...