Un anno di Var | è tempo di bilanci | alcuni casi di errori evitati e non evitati

Pisa - padre va al lavoro e dimentica figlia di un anno in auto : morta/ Ultime notizie : lasciata per varie ore : Pisa , padre va al lavoro e dimentica figlia di un anno in auto : per la piccola non c'è stato nulla da fare. L'allarme è scattato solo nel pomeriggio di oggi dopo svariate ore.(Pubblicato il Fri, 18 May 2018 17:19:00 GMT)

Secondo Michael Pachter The Last of Us Part 2 potrebbe arrivare a sorpresa quest'anno : L'E3 di Sony di quest'anno sembrerebbe suggerire che giochi come Death Stranding e The Last of Us Part 2 saranno quelli utilizzati per accompagnare PS4 verso la fine del suo ciclo vitale e che, allo stesso tempo, ci porteranno verso PS5 come accaduto con l'originale The Last of Us, insieme a Beyond: Two Souls, God of War: Ascension e Gran Turismo 6, ovvero i giochi che hanno segnato la fine dell'era PS3.Tuttavia, Secondo Michael Pachter, The ...