Ultrasuoni - intesa fra Bracco Imaging e Shanghai Pharmaceuticals : Roma, 22 mag. (AdnKronos Salute) – intesa Italia-Cina all’insegna della ricerca anti-cancro. Bracco Imaging, leader globale nella diagnostica per immagini, e Shanghai Pharmaceuticals, gruppo farmaceutico leader nel Paese asiatico, specializzato in farmaci innovativi nelle malattie oncologiche, infettive e cardiovascolari, hanno siglato oggi un accordo di collaborazione per nuove attività di Ricerca & Sviluppo in Cina. La ...