Ultrasuoni | intesa fra Bracco Imaging e Shanghai Pharmaceuticals

(Di martedì 22 maggio 2018) Roma, 22 mag. (AdnKronos Salute) –Italia-Cina all’insegna della ricerca anti-cancro., leader globale nella diagnostica per immagini, e, gruppo farmaceutico leader nel Paese asiatico, specializzato in farmaci innovativi nelle malattie oncologiche, infettive e cardiovascolari, hanno siglato oggi un accordo di collaborazione per nuove attività di Ricerca & Sviluppo in Cina. La collaborazione si concentra sullo sviluppo delle potenzialità della piattaforma tecnologica delle microbolle di, a supporto degli innovativi farmaci oncologici di.“Le microbolle – ricorda una nota – hanno già trasformato l’medico attraverso glicon contrasto (Ceus), una modalità ad alta sensitività, non invasiva e senza radiazioni, in grado di migliorare la visualizzazione e la ...