Ue - Italia avanti con politica bilancio responsabile : ... in un'intervista all'Handelsblatt - riteniamo molto importante che il nuovo governo mantenga la rotta e porti avanti in modo responsabile la politica di bilancio ". Questo è necessario dal momento ...

DIRETTA/ Italia Australia (risultato live 2-0) streaming video e tv - azzurri avanti! (amichevole volley) : DIRETTA Italia Australia: info streaming video e tv della seconda amichevole contro gli aussie, ultimo test match per la nostra nazionale prima della Nations League.(Pubblicato il Sat, 19 May 2018 22:01:00 GMT)

Giro d’Italia 2018 - Chris Froome : che campione! Rinasce sullo Zoncolan e vince davanti a Yates. Grande Pozzovivo - Aru alza bandiera bianca : L’Inferno che porta in Paradiso. Dallo sconforto degli ultimi giorni, le tante difficoltà affrontate, alla gioia della vittoria su una salita mitica: Chris Froome si prende il Monte Zoncolan, la 14esima tappa del Giro d’Italia e si rilancia in classifica generale, in una giornata in cui Simon Yates si difende alla Grande, al pari di Domenico Pozzovivo terzo a poco più di 20” e Tom Dumoulin che senza brillare arriva a 37” ...

Internazionali d’Italia Roma 2018 : i risultati dei quarti femminili. Sharapova vince la battaglia con Ostapenko - avanti Halep e Svitolina - sorpresa Kontaveit : Gli Internazionali d’Italia 2018 segnano il grande ritorno di Maria Sharapova. La russa centra la sua seconda semifinale in un WTA Premier Mandatory dopo il ritorno dalla squalifica per doping. Una qualificazione arriva dopo un’incredibile battaglia contro la lettone Jelena Ostapenko. Tre ore di gioco pazzesche con Masha che si è imposta in rimonta con il punteggio di 6-7 6-4 7-5. Adesso la russa, che ha già vinto per tre volte gli ...

LIVE Moto2 - GP Francia 2018 in DIRETTA : prove libere. Schrotter davanti a tutti in FP1 - Italiani indietro : OASport vi propone la DIRETTA LIVE delle prove libere del GP di Francia 2018 , quinta tappa del Mondiale Moto2: cronaca in tempo reale, minuto dopo minuto, per non perdersi davvero nulla. Si inizia ...

Internazionali d’Italia Roma 2018 : i risultati di oggi del tabellone femminile (17 maggio). Halep avanti senza giocare - show di Kerber : Giornata dedicata agli ottavi di finale quella di oggi, 17 maggio, per quanto riguarda il tabellone femminile degli Internazionali d’Italia di tennis in quel di Roma. Andiamo a riepilogare i risultati odierni. avanti senza giocare la testa di serie numero 1 Simona Halep: forfait infatti per la britannica Johanna Konta. Due maratone nei primi due match di giornata: a spuntarla Ostapenko e Svitolina che battono al terzo set rispettivamente ...

Governo - Di Maio : «Contratto chiuso». Sul premier : «Passi avanti» La Ue : Italia rispetti disciplina fiscale : Terminato il colloquio tra i due leader. Di Maio: «Nodi sul contratti sciolti, entro i prossimi giorni il nome del premier ». Salvini su Twitter: «Dormo poco ma ce la metto tutta»

Internazionali d’Italia Roma 2018 : Sara Errani e Martina Trevisan eliminate nel torneo di doppio. Avanti Babos/Mladenovic : Dura meno di un’ora il match degli ottavi di finale di doppio femminile degli Internazionali d’Italia di tennis in corso a Roma che vedeva opposte la coppia italiana formata da Sara Errani e Martina Trevisan e quella composta dalla magiara Timea Babos e dalla transalpina Kristina Mladenovic, numero tre del seeding: si impongono l’ungherese e la francese con il netto punteggio di 6-0 6-3 in 57′. Nel primo set non c’è ...

Governo - Di Maio : «Contratto chiuso stasera». Sul premier : «Passi avanti» La Ue : Italia rispetti disciplina fiscale : Il livello del debito Italiano è «un fattore di rischio e un freno all'economia», ha spiegato il vicepresidente della Commissione. Con il Governo uscente «abbiamo concordato la traiettoria fiscale di ...

Governo - «Passi avanti sul premier» La Ue : Italia rispetti disciplina fiscale : Terminato il colloquio tra il leader di Lega e M5Sper individuare il nome da indicare al Quirinale per la presidenza del Consiglio. Mercoledì sera presentata la bozza del «contratto di programma» che nel weekend sarà votato dagli iscritti dei due partiti

Internazionali d’Italia Roma 2018 : i risultati di oggi del tabellone femminile (16 maggio). Avanti Halep - Williams - Sharapova e Wozniacki : Proseguono gli Internazionali d’Italia 2018 per quanto riguarda il tabellone femminile. oggi le ragazze sono scese sulla terra rossa del Foro Italico in Roma per disputare i sedicesimi di finale. La rumena Simona Halep, numero 1 del mondo, si è sbarazzata della giapponese Osaka con un roboante 6-1 6-0 guadagnandosi così la sfida con la statunitense Keys che è dovuta ricorrere a due tie-break per eliminare la croata Vekic 7-6(2) 7-6(0). ...

Nucleare - l'Italia finisce davanti alla Corte di Giustizia europea : Alessandro Farruggia Roma 16 maggio 2018 " Sui rifiuti nucleari il nostro Paese usa la politica dello struzzo. Neghiamo il problema. Lo rinviamo. Nel caso migliore promettiamo, come ha fatto ripetutamente per quanto gli compete il ministro Calenda, ma poi come Paese non manteniamo. E ...

Xylella - l'Italia finisce davanti a Corte Ue : l'Italia domani dovrebbe essere deferita alla Corte di Giustizia dell'Ue nell'ambito della procedura di infrazione aperta in relazione alle misure necessarie per combattere la diffusione della Xylella ...

Giro d’Italia 2018 - Chris Froome : “Sono contento di aver corso davanti. Chaves? Nessuno ti aspetta…” : Il giorno di riposo sembra aver fatto bene a Chris Froome, molto più sereno in volto all’arrivo della decima tappa del Giro d’Italia 2018. Il quattro volte vincitore del Tour de France ha corso sempre nell’avanguardia del gruppo maglia rosa e, complice la crisi di Esteban Chaves, è rientrato nella top10 della classifica generale. L’obiettivo del keniano bianco è quello di entrare in forma da sabato 19 maggio in poi, ...