Ucciso in strada a Palermo : morto un ragazzo di 29 anni in una sparatoria : Lunedì 21 maggio, Fondo Picone nei pressi di Palermo, ore 21 (circa): un ragazzo di 29 anni è stato trovato morto in strada in seguito ad una sparatoria. Sul posto sono arrivate le volanti della polizia, che hanno trovato i parenti, gli amici e i conoscenti della vittima straziati dal dolore, urlanti e in pianti di disperazione. Situazione molto tesa che ha reso le operazioni della polizia molto difficoltose, che faticava a mantenere l'ordine ...

Agguato in strada a Palermo - Ucciso pregiudicato 29enne : Agguato in strada a Palermo, ucciso pregiudicato 29enne Agguato in strada a Palermo, ucciso pregiudicato 29enne Continua a leggere L'articolo Agguato in strada a Palermo, ucciso pregiudicato 29enne proviene da NewsGo.

Palermo - pregiudicato Ucciso in strada : 23.37 Un uomo di 29 anni è stato ucciso in strada a Palermo con alcuni colpi di pistola al volto. L' agguato è avvenuto alla periferia ovest della città. L'uomo era stato arrestato due anni fa insieme al fratello per aver molestato e derubato alcune ragazze. Ad avvertire la polizia una telefonata anonima giunta alla sala operativa.

Padova - incidente lungo l’A4 : uomo attraversa l’autostrada me viene investito e Ucciso : L'incidente è avvenuto all'altezza di Padova: un uomo apparentemente sulla trentina ha tentato di attraversare l'autostrada. Un'auto è riuscita a schivarlo, mentre un furgone l'ha centrato in pieno uccidendolo sul colpo. A causa della tragedia di è immediatamente formata una lunga coda: la polizia stradale indaga per scoprire come mai la vittima avesse tentato di attraversare a piedi un'autostrada.Continua a leggere

Investito e Ucciso sulla A4 : tragedia in autostrada : Un uomo è stato Investito e ucciso sulla A4. Travolto in pieno e ucciso mentre si trova in autostrada, all'altezza del chilometro 374. Dramma venerdì in prossimità del bivio con la A57, nel...

Milano - lite in strada dopo una serata a base di alcol e coca : Ucciso un giovane di 21 anni : Milano, lite in strada dopo una serata a base di alcol e coca: ucciso un giovane di 21 anni Milano, lite in strada dopo una serata a base di alcol e coca: ucciso un giovane di 21 anni Continua a leggere L'articolo Milano, lite in strada dopo una serata a base di alcol e coca: ucciso un giovane di 21 anni proviene da NewsGo.

Milano - 21enne Ucciso in strada dopo avances alla compagna dell'amico/ Socio lo accoltella : arrestato : Milano, accoltella l’amico per le avances alla ragazza: morto giovane di 22 anni. arrestato l’assassino, Matteo Villa, di anni 28, per aver accoltellato il suo Socio in affari(Pubblicato il Thu, 17 May 2018 20:22:00 GMT)

Milano - lite in strada dopo una serata a base di alcol e coca : Ucciso un giovane di 21 anni : Un giovane, William Lorini , di 21 anni, è stato ucciso la scorsa notte, in base a una prima ricostruzione della polizia, da un amico, Marco Villa , di 27, per una lite scoppiata in strada a Milano, ...

Milano - lite in strada dopo una serata a base di alcol e coca : Ucciso un giovane di 21 anni : Milano, lite in strada dopo una serata a base di alcol e coca: ucciso un giovane di 21 anni Milano, lite in strada dopo una serata a base di alcol e coca: ucciso un giovane di 21 anni Continua a leggere L'articolo Milano, lite in strada dopo una serata a base di alcol e coca: ucciso un giovane di 21 anni proviene da NewsGo.

Milano - 21enne Ucciso in strada dopo una serata di alcol e droga. Arrestato un amico : Hanno trascorso la serata insieme a Milano, bevendo alcol e assumendo cocaina. Poi fra i due è scoppiata una lite, terminata con la morte di William Lorini, 21 anni. Secondo la ricostruzione della polizia, il giovane è stato ucciso con due coltellate all’addome dall’amico di sei anni più grande, Marco Villa, per cause ancora da chiarire. L’uomo è stato Arrestato. Come riporta Milano Today, i due giovani sono amici e titolari ...

Lite in strada dopo una serata a base di alcol e coca a Milano - Ucciso un giovane di 21 anni : Omicidio nella notte a Milano: William Lorini, 21 anni,è stato ucciso da unamico, Marco Villa, 27, per una Lite in strada dopouna serata a base di alcol e cocaina. Lorini è stato accoltellato all'addome ed è morto poco dopo in ospedale

Due sparatorie in strada in Calabria : uomo Ucciso a colpi di fucile - quattro feriti : Un morto e quattro persone ferite in Calabria: è il bilancio di due sparatorie avvenute da poco in due distinte località del vibonese, Limbadi e Nicotera, probabilmente ad opera della...

Gb - ventenne Ucciso a coltellate in strada a Liverpool : Gb, ventenne ucciso a coltellate in strada a Liverpool Gb, ventenne ucciso a coltellate in strada a Liverpool Continua a leggere

Londra violenta - un altro 17enne Ucciso con un colpo di pistola in strada : Un 17enne è stato ucciso con un colpo di pistola a sud di Londra. Gli agenti sono interventi dopo la telefonata che avvertiva di alcuni colpi di arma da fuoco nel quartiere di Southwark. Il ragazzo era a terra in strada ed è stato subito soccorso dallo staff medico dell’ambulanza, ma per lui non c’è stato nulla da fare. I familiari della vitti...