Tutti pazzi per i finger food | ecco i più originali per le tue nozze

Roma - Tutti pazzi per Jurassic War : in diecimila a Castel Romano per la battaglia dei dinosauri : Superato il laboratorio Discovery Center, 90 ospiti alla volta salgono a bordo dei vagoni, diretti verso la riserva in cui vivono alcuni esemplari di dinosauri, riportati in vita grazie alla scienza ...

Royal Wedding. Tutti pazzi per Kitty Spencer - nipote di Lady D : Tra le invitate al Royal Wedding è spiccata una ragazza vestita di verde alle fattezze angeliche. Di chi si trattava? Di Kitty Spencer. Non una sconosciuta, ma, come suggerisce il cognome, la cugina del Principe Harry da parte di madre. La modella ventissettenne è figlia di Charles, fratello minore della compianta Lady Diana e della sua prima moglie Victoria Aitken, anche lei mannequinne. Molte le maison che l’hanno scelta ultimamente per ...

“Sei impazzita?”. Royal wedding - Pippa Middleton si presenta così : Tutti scioccati. Che errore madornale… : Sono passati pochi giorni dal matrimonio dell’anno ma se ne continua a parlare. Continuano a emergere dettagli, gossip, pettegolezzi ed è divertente, a posteriori, scoprire i retroscena. Per esempio sapevate che c’è stata una donna che ha rubato la scena alla sposa? Come per il matrimonio di Kate Middleton, anche per al matrimonio di Meghan, a rubare la scena alla sposa è stata la damigella. All’epoca fu Pippa Middleton, sorella di Kate. Lo ...

Matrimonio Harry e Meghan - Tutti pazzi per i Gothic Kids : chi sono i paggetti sdentatati? : Meghan Markle, fresca sposa del principe Harry e ora duchessa del Sussex, non ha voluto damigelle che la oscurassero, ma i paggetti sono riusciti a conquistare i media britannici. Non ci riferiamo solo a George e Charlotte, figli di William e Kate, ma soprattutto ai già soprannominati 'Gothic Kids'. Chi sono i 'bambini gotici'?prosegui la letturaMatrimonio Harry e Meghan, tutti pazzi per i Gothic Kids: chi sono i paggetti sdentatati? ...

“Ma lo vedete?”. Tutti pazzi per il paggetto che sbuca dietro Meghan Markle : ecco chi è : 19 maggio 2018: è il gran giorno di Harry e Meghan Markle, diventati marito e moglie intorno alle 13, 15, ora italiana. Bellissimi. E visibilmente emozionati. Tanto che lui, dopo averle sussurrato ‘Sei meravigliosa’ appena l’ha raggiunto all’altare, ha pronunciato il fatidico ‘Sì’ (I will, ndr) prima che l’arcivescovo di Canterbury terminasse la formula nuziale. E si è sentita distintamente la ...

Tutti pazzi per il Royal Wedding : Vestiti, ospiti e, soprattutto, apprezzamenti per lo sposo condiscono la cronaca social minuto per minuto di uno dei matrimoni più attesi e scenografici dell'anno. Inevitabilmente il pensiero di ...

Dolcenera - Young Signorino/ Video : la cover fa impazzire Tutti a colpi di "Mmh ha ha ha" : Dolcenera si lascia andare al piano sulle "note" di Young Signorino a colpi di "Mmh ha ha ha" conquistando il popolo della rete e regalando alla musica una fusione unica.(Pubblicato il Fri, 18 May 2018 12:43:00 GMT)

Tutti pazzi per i fenicotteri rosa – E’ Pink Flamingos Passion con Swarovski [GALLERY] : Swarovski dedica alcuni gioielli e crystal living della collezione spring/summer 2018 al Flamingo T-shirt, scarpe, borse: capi d’abbigliamento e accessori sono ormai invasi dai fenicotteri rosa, un animale amatissimo che non può mancare nell’armadio delle fashion addicted. “Eran di petalo le sue ali era di un rosa che volava diretto verso la dolcezza”, così diceva Pablo Neruda degli splendidi ed elegantissimi fenicotteri rosa. ...

Tutti pazzi per il Salone del Libro : ANSA, - TORINO, 13 MAG - Dopo l'edizione record del 2017 non era facile replicare un così grande successo, eppure il Salone del Libro di Torino nel 2018 sembra proprio esserci riuscito. Alla vigilia ...

A Monfalcone Tutti pazzi per la scienza : Mai affollato come in questa nona edizione, il Festival della scienza under 18 in programma fino a sabato 12 maggio a Monfalcone vede 40 scuole alle prese con una vasta gamma di laboratori. L'obiettivo? Imparare divertendosi. Fotogallery di Katia Bonaventura

Tutti pazzi per Chiesa : sogno di Inter e Napoli - Monchi tratta con la Fiorentina : Come riportato dalla Gazzetta dello Sport , il direttore sportivo giallorosso Monchi vuole essere aggiornato dalla società viola su eventuali trattative per Chiesa, dall'Italia e dall'estero. L'...

RadioBlog : Giacomo Ciccio Valenti nel cast di Tutti pazzi per RDS : Novità nel palinsesto di Rds. L'emittente romana sposta alcune sue pedine e ricompone il cast dei suoi programmi di punta. Sergio Friscia, per cominciare, ha lasciato da qualche settimana il gruppo di Tutti Pazzi per RDS per far coppia con Anna Pettinelli nella fascia 9-12 della programmazione: il suo compito sarà quello di portare una dose di leggerezza e simpatia. Arriva al posto di Corrado Gentile: "Siamo stati bene per 5 anni, anche ...

Tutti pazzi per Liberato : festa show sul Lungomare : Arriverà davvero in motoscafo, su quel ramo del mare di Napoli dove un tempo sfrecciavano i contrabbandieri? Liberato mostrerà il suo volto, lo coprirà in qualche...

Gué Pequeno contro Tutti : «Fedez e J-Ax? Non sono cool. Ghali e Sfera? Pupazzi per Instagram» : Qualcuno, leggendo della sua partecipazione a La Finale di Fedez e J-Ax a San Siro, il dubbio se l’era posto, che tutte le rivalità e i battibecchi sui social fossero davvero morti e sepolti? «Mi hanno invitato al loro concerto e ci sarò. Anche se il giudizio sulla loro musica non cambia: non è cool». Lo racconta Gué Pequeno al Corriere della sera spiegando come, ciononostante, i rapporti con i colleghi siano buoni. «Con Ax non ho mai ...