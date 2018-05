Tumori : una mappa virtuale aiuta a capire l’origine delle metastasi : Un gruppo di ricercatori del Centro della Complessità e i Biosistemi (CC&B) dell’Università Statale di Milano ha realizzato una mappa virtuale delle trasformazioni cellulari che possono portare allo sviluppo di metastasi tumorali. Il risultato – pubblicato sulla rivista PNAS – fornisce importanti informazioni sulle caratteristiche genetiche delle cellule durante queste transizioni, consentendo agli scienziati di visualizzare ...

Tumori - una mappa virtuale aiuta a capire origine delle metastasi : Roma, 22 mag. , askanews, Un gruppo di ricercatori del Centro della Complessità e i Biosistemi , CC&B, dell'Università Statale di Milano ha realizzato una mappa virtuale delle trasformazioni cellulari ...

Una scoperta di ricercatori Unimore consentirà di diagnosticare precocemente e in maniera non invasiva i Tumori alla prostata : Umberto Muscatello, che in questi 20 anni di mia permanenza in Unimore è stato un mentore, una guida ed un maestro di scienza e di vita". Giovanni Ponti, coordinatore della ricerca, lavora presso ...

Tumori : una corsa contro il cancro - torna “Race for the cure” : torna a Roma dal 17 al 20 maggio la XIX edizione della Race for the cure organizzata da Susan G. Komen Italia: 4 giorni di salute, sport e benessere per la prevenzione oncologica al femminile. L’anno scorso sono stati più di 65 mila gli iscritti, ma quest’anno gli organizzatori puntano al record di 75mila. Anche quest’anno si potranno fare controlli, consulenze specialistiche ed esami diagnostici nel villaggio allestito al ...

Tecnologia : una sonda dallo spessore di un capello può aiutare a combattere i Tumori e gli effetti delle droghe sul cervello : I ricercatori dell’University of Adelaide hanno inventato la prima sonda a fibra ottica del mondo che può misurare la temperatura corporea e guardare all’interno del corpo umano allo stesso tempo. La sonda può aiutare i ricercatori a trovare migliori trattamenti per prevenire il surriscaldamento del cervello indotto dalle droghe e perfezionare i trattamenti termici contro i tumori. La Dott.ssa Jiawen Li, ricercatrice dell’University of Adelaide, ...

Tumori : nuovo device per una diagnosi rapida di cancro al seno : Eseguire una diagnosi rapida di tumore al seno, ottimizzandone la metodica e riducendone i tempi della diagnosi è possibile, grazie all’aiuto della ricerca biomedica la quale si serve di strumenti e conoscenze mutuate dalle nuove tecnologie digitali, proponendo sul mercato prodotti dalle caratteristiche innovative. E’ quello che ha fatto la Ng Detectors, startup della Sapienza di Roma che ha concentrato la propria attività ...