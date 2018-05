Trump riceve presidente Corea sud a Casa Bianca

Marchionne da Trump che riceve vertici industria auto. Incontro su standard emissioni : WASHINGTON - Donald Trump riceve alla Casa Bianca i leader dell'industria automobilistica per parlare degli standard sulle emissioni. L'appuntamento è stato fissato alle 11.45 di...

Coree : Trump riceve Moon il 22 maggio : Donald Trump riceverà alla Casa Bianca il presidente della Corea del Sud, Moon Jae-in, il prossimo 22 maggio. Lo annuncia la Casa Bianca, sottolineando che i due leader parleranno dell'incontro in ...

Coree : Moon - Trump dovrebbe ricevere Nobel per la Pace : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Teaser Longform The citizens' meeting Non mancate il nostro approfondimento sulla ...

Coree - Moon : 'Trump dovrebbe ricevere il Nobel per la Pace' : Secondo il presidente sudcoreano, Moon Jae-in, "il presidente Trump che dovrebbe ricevere il Nobel per la Pace". Lo riporta Npr, la radio pubblica Usa, spiegando che Moon stava rispondendo, in una ...